Hak İş'ten Erzurum'da izinli 10 kişi ile 1 Mayıs kutlaması - Son Dakika

HAK-İş Konfederasyonu, pandemi gerekçesiyle bu seneki 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı geçen yılki gibi temsili olarak kutladı. Sendika Başkanı Şahin Girmenç, valilikten izin aldıkları 10 kişi ile birlikte basın açıklaması yaptı. Başkan Girmenç ve sendika üyeleri 1 Mayıs'ın sembolü haline gelen davul- zurna ve halay özlemini ise arkalarına aldıkları 'Dadaş Bar Ekibi' heykelleri ile giderdi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Kent Meydanı'nda saat 11.00'de bir araya gelen 10 kişilik Hak-İş Sendika üyesi basın açıklaması yaparak 1 Mayıs'ı kutladı. Basın açıklamasını okuyan Hak-İş Erzurum İl Başkanı ve Hizmet-İş Erzurum Şube Başkanı Şahin Girmenç, "Bir yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde emekçilerin hakkı için sağlık, huzur ve refahı için iş güvencesi için sorunların çözümü için taleplerinizi tüm dijital platformlarda sunuyoruz. Hak-İş olarak ülkemizin bu salgını en kısa zamanda atlatmasını temenni ediyor, ramazan ayını milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara sevile olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Salgınla mücadele sürecinde iş başında cesurca ve öz veri ile çalışan tüm sektörlerdeki emekçilere, millete ve Hak-İş teşkilat mensuplarına gönülden teşekkür eden Girmenç, "Bir Mayıs'ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri mağdurları, mazlumları ile küresel salgına karşı tüm insanlık adına dayanışmamızı yinelemek için buradayız. Ülkemizin bugün ve geleceği için ülkemizin bütünlüğü, insanlığımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği içini talep teklif ve beklentilerimizi karşılanması için meydanlardayız. Hak-İş olarak asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını istiyoruz" dedi.

Başkan Şahin Girmen, 1 Mayıs'ın olmazsa olmazı olan davul- zurna ve halay özlemlerini ise basın açıklaması yaptıkları alanın arkasında duran 'Dadaş Bar Ekibi' heykelleri ile giderdiklerini söyledi.