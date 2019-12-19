HAK-İŞ'ten HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAK-İŞ'ten HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti - Son Dakika

HAK-İŞ'ten HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

6 saat önce

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki sendika temsilcileri, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

HAK-İŞ'ten HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti, System.String[]

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki sendika temsilcileri, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, eşi Alime Arslan ve bir grup sendika yöneticisi, terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini sürdüren ailelerin bulunduğu çadıra gelerek annelere karanfil verip desteklerini iletti.


"Çocuklarımız için bir güvencesiniz"


Ailelerle tek tek görüşen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, aileleri kararlı duruşlarından dolayı kutladı. Ailelerle konuşan Arslan, "Sizin yaptıklarınızı bugüne kadar devletimiz yapamadı. Devletimizin yapması gerekeni siz yaptınız. Sizin bu eyleme katılmanızdan itibaren çocukları dağa götüremiyorlar ve çocukları kaçıramıyorlar. Siz aslında kendi çocuklarınız için değil, bundan sonra dağa kaçırılan çocuklarımız için bir güvencesiniz" dedi.


"Annelerimizin direnişi tarihi bir direniştir"


Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Arslan, direnişin 108'inci gününde mücadelelerine destek sunmak amacıyla aileleri ziyaret ettiklerini söyledi. BM sözleşmelerine göre 14-15 yaşındaki çocukların dağa kaçırılmasının, savaşçı yapılmasının insanlık suçu olduğunu belirten Arslan, "Annelerimizin oturma eylemi ve direnişi bizim açısında tarihi bir direniştir. Çocukların dağa kaçırılmadığı, onların bir şekilde ölümle burun buruna gelmediği, okullarına devam ettiği, sosyal hayatın içinde yer aldığı bir yapıyı arzu ediyoruz ve bekliyoruz. Biz ne dersek diyelim, biz neyi anlatırsak anlatalım evladını genç yaşta ve 14-15 yalında dağa kaçırılanların o ailelere yaşattıkları acıları biz ne kadar istersek onu yapamayız ve acılarını dindiremeyiz" diye konuştu.


"Çocuklar annelerine teslim edilsin"


HDP'yi kast ederek açıklamalarına devam eden Arslan, "Bu siyasi hareket, kendilerini Kürtlerin temsilcisi gören ama Kürt çocuklarını dağa kaldırıp öldürten ve onların analarını ağlatan bu örgütün ve onun arkasındaki siyasal yapının bunu görerek buna karşı gereken duyarlılığı gösterip çocuklarını annelerine teslim etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.


HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan ile beraberindekiler, açıklama ve ziyaretin ardından bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Mahmut Arslan, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'li 2 Belediye Başkanı daha tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest
Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum

Son Dakika Haberleri
20:15 Kore gazisi Aktaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
20:14 )) sivas'tan kartal'a dehşet takibi bıçak alırken güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
20:14 Kerkük'te terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı - Son Dakika
20:12 Aynı iş yerinde çalıştığı kadını öldüren sanığa 18 yıl hapis - Son Dakika
20:12 Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika
18:25 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 20:18:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HAK-İŞ'ten HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]