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Hak-İş'ten İBB çalışanı üyelerine sendika değiştirme baskısı yapıldığı tepkisi - Son Dakika

Hak-İş'ten İBB çalışanı üyelerine sendika değiştirme baskısı yapıldığı tepkisi

13.01.2022 15:41
Hak-İş'ten İBB çalışanı üyelerine sendika değiştirme baskısı yapıldığı tepkisi

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) bugüne kadar 13 bin işçinin işten çıkarıldığını, İBB iştiraklerinde çalışmaya devam eden üyelerine de sendika değiştirmeleri yönünde baskı yapıldığını ve mobbing...

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) bugüne kadar 13 bin işçinin işten çıkarıldığını, İBB iştiraklerinde çalışmaya devam eden üyelerine de sendika değiştirmeleri yönünde baskı yapıldığını ve mobbing uygulandığını söyledi.

Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İBB'de Öz Orman-İş, Hizmet-İş, Öz Güven-Sen, Öz Büro-İş ve Medya-İş olmak üzere Hak-İş'e bağlı 5 yetkili sendikanın bulunduğunu ifade etti.

İBB'de Hak-İş'in yaklaşık 35 bin üyesinin bulunduğunu aktaran Şişman, genel yetkili sendika olduklarını dile getirdi.

Hali hazırda bir yetkisizlik davasının devam ettiğini anlatan Şişman, şu bilgileri paylaştı:

"Ana kademede çalışan arkadaşlarımızla ve 5 şirketimizle bir yetkisizlik davası söz konusu. Bu hukuka taşındı. Hukuk şu anda görüşmelerine devam ediyor, çalışmalarını sürdürüyor, yarın (12 Ocak) için bir mahkeme günümüz var. İnşallah lehimize sonuçlanacak diye bekliyoruz."

Ağaç A.Ş.'de 800 kişinin işten çıkarılması

Ağaç A.Ş.'deki işten çıkarmalara tepki gösteren Şişman, "Geçtiğimiz hafta sonunda bir işçi çıkartımı söz konusu oldu. Özellikle Ağaç A.Ş.'de 800 arkadaşımızın buradan geçici süreyle yani ücretsiz izne ayrılmak suretiyle iş akitleri feshedildi. Tekrar geri döndürüleceği söyleniliyor. Umarım o şekilde olur ve çalışanlarımız mağdur edilmez ama biz bununla ilgili basın açıklaması yaptık. Bu arkadaşlarımızın hak kaybına uğramasını istemiyoruz. İşten atılmalarını istemiyoruz. İnşallah söyledikleri gibi gerçekleşir ve bu arkadaşlarımızın süresi içerisinde işe geri dönüşleri sağlanır diye ümit ediyoruz." diye konuştu.

Proje bitti denilip, işçiler çıkarılıyor

İBB'de sistem olarak, "Projemiz bitti, işçi fazlalığı var. Şu anda bu arkadaşlarımızı geçici olarak ücretsiz izne ayırıyoruz. Daha sonra tekrar değerlendireceğiz" denilerek işçilerin işten çıkartıldığını anlatan Şişman, "Tabii bir proje değiştirilebilir, proje değişikliği de yapılabilir. Bunda bir itiraz yok ama bu, iş akdi feshiyle çözülemez. Bu iş arkadaşlarımızı, farklı bir projeye kaydırırız, orada çalıştırırız, eski projeyi açtığımızda tekrar hazır, yetişmiş elemanlarımızı buraya alırız ve bu şekilde çalıştırırız. Bunun yolu budur." dedi.

13 binin üzerinde işçinin iş akdi feshedildi

Hak-İş İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, 2019 yerel seçimlerinden sonra İBB'de işçilerin işten çıkarılmaya başlandığını, o tarihten bugüne işten çıkarmaların sürekli arttığını belirterek, "Farklı projelerde, farklı şirketlerde iş akdi feshi yaşandı. Elimizdeki verilere göre 13 binin üzerinde işçinin iş akdi feshi yaşandı. Buna mukabil de 44 bin kişi işbaşı yaptırıldı." ifadelerini kullandı.

İBB'deki işçilere sendika değiştirme baskısı iddiası

Hak-İş'e bağlı sendikalara üye olan işçilerin sendika değiştirmelerine yönelik İBB'de bir baskı olduğunu ifade eden Şişman, şöyle devam etti:

"Sendika üyeliği veya sendika karşıtlığı çalışması yapıyorlar. Bazı şirketlerde şu anda özellikle rakip sendikalarımıza üye olan arkadaşlarımız o iş yerlerinde amir, şef veya formen şeklinde görevlendiriliyorlar. Bizim sendikamıza üye arkadaşlarımız varsa bunların işlerinde zorluk çıkarıyorlar veya mobbing uyguluyorlar. 'Hak-İş'e bağlı sendikada değil de bizim önereceğimiz sendikalarda görev yaparsanız veya buralara üye olursanız size görev veririz, sizinle çalışırız veya iş birliği yaparız' deniliyor."

İBB'deki sendikal baskının nedeninin ideolojik olduğunu savunan Şişman, kendi sendika çalışmalarıyla ilgili bir problemin olmadığını, siyasi veya ideolojik bir çalışma içerisine de hiçbir zaman girmediklerini, tamamen emeği ön planda tuttuklarını vurguladı.

Hak-İş Konfederasyonu olarak bir sendikal baskı olmasını arzu etmediklerini, yerel yönetim veya genel yönetim değişse bile işçi iradesine saygı duyulması gerektiğini dile getiren Şişman, işçinin hangi sendikada üye olmak istemesine rıza gösterilmesi ve o yönde bu çalışmayı sürdürmesi gerektiğini, bu durumun hem sendikalar arasındaki durumu düzelteceğini hem de iş hayatına olumlu katkı sunacağını kaydetti.

Şişman, yeni bir proje açılmışsa, yeni bir birim kurulmuşsa, yeni bir istihdam söz konusuysa tabii ki yeni işçilerin alınabileceğini ama bu durumun eski çalışan işçileri mağdur ederek ve işten çıkartarak olmaması gerektiğini kaydetti.

İş yerinde mobbingin kaldırılması ve işçinin, işini rahatlıkla, gönül huzuruyla yapabilmesi gerektiğini anlatan Şişman, işçilerin eşit işe eşit ücret alması gerektiğini ifade etti.

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istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, Sendika, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş'ten İBB çalışanı üyelerine sendika değiştirme baskısı yapıldığı tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hak-İş'ten İBB çalışanı üyelerine sendika değiştirme baskısı yapıldığı tepkisi - Son Dakika
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