Hak-İş'ten işçi maaşlarına "İşsizlik Fonu'ndan destek" talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hak-İş'ten işçi maaşlarına 'İşsizlik Fonu'ndan destek' talebi - Son Dakika

Hak-İş'ten işçi maaşlarına "İşsizlik Fonu'ndan destek" talebi

6 saat önce

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Kısa çalışma ödeneğinden gelen gelir, giderlerimizin sadece belli bir kısmını karşılamıştır.

Hak-İş'ten işçi maaşlarına

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Kısa çalışma ödeneğinden gelen gelir, giderlerimizin sadece belli bir kısmını karşılamıştır. İşsizlik Fonu'ndaki paranın, işçinin 'kara gün' parası olduğu düşünüldüğünde maaşlarda yaşanan yüzde 40'lık azalma da yine bu fondan karşılanabilir." ifadesini kullandı.

Değirmenci, kısa çalışma ödeneğine ilişkin yazılı açıklamasında, ülke genelinde üretimin sekteye uğradığı zorlu bir süreçte istihdamda sürekliliğin sağlanması ve işten çıkarmaların önlenmesi için uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneğinin, yerinde bir hamle olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümet yetkililerine bu hayati uygulama için teşekkür eden Değirmenci, kısa çalışma ödeneğinin, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplandığını, ödenek miktarının aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemediğini aktardı.

Değirmenci, "Brüt ücret miktarına göre bir sigortalı, 1752 lira ile 4 bin 381 lira arasında bir kısa çalışma ödeneği alıyor. Bu uygulama bir nebze de olsa yaramıza merhem oluyor. Fakat özellikle metal sektörü gibi ağır iş kollarında alınteri akıtan çalışanların işinin ağırlığı ve normal dönemdeki kazancı göz önüne alındığında bu ödeneğin kazancımızın yüzde 60'nı değil, yüzde 100'nü kapsaması gerektiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetimizden beklentimiz bu yöndedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nda biriken paradan bu talebin karşılanabileceğine değinen Değirmenci, şunları kaydetti:

"Her bir işçi mevcut koşullardaki kazançlarına göre planlama yapmış, ayağını ona göre yorganına uzatmış, bugün gelinen noktada ise kısa çalışma ödeneğine başvuran firmalarda çalışan işçilerin maaşlarında neredeyse yarı yarıya bir azalma olmuştur. Kısa çalışma ödeneğinden gelen gelir, giderlerimizin sadece belli bir kısmını karşılanmıştır. İşsizlik Fonu'ndaki paranın işçinin kara gün parası olduğu düşünüldüğünde maaşlarda yaşanan yüzde 40'lık azalma da yine bu fondan karşılanabilir. Bu nedenle acil bir çözüm beklentisinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."

65 yaş ve üstü çalışanlar ile kronik rahatsızlığı olan işçilerin de salgından korunmak için işe gidemediğine işaret eden Değirmeci, bu kişilerin de kısa çalışma ödeneği kapsamına alınarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Hak İş, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:00 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak Kuzey Makedonya, Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'den yardım istedi Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
18:31
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor         
18:31
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı         
18:12
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü         
17:57
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi         
17:32
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı         
17:24
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı         
17:15
19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu         
17:12
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi         
17:06
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular         
17:04
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş         
17:00
Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı         
16:52
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu         
16:45
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
16:41
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi         
16:41
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:39
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım         
16:38
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi         
16:32
Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu         
16:32
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı         
16:31
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim         
16:29
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi         
16:27
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi         
16:24
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel         
16:22
Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor         
16:20
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi         
16:16
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı         
15:56
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu         
15:54
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli? Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?         
15:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 18:46:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hak-İş'ten işçi maaşlarına "İşsizlik Fonu'ndan destek" talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]