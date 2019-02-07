Hak-İş'ten İşçilerin Enflasyon Karşısında Korunması Talebi

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanların haklarının enflasyon karşısında korunması talebinde bulundu.

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanların haklarının enflasyon karşısında korunması talebinde bulundu.



Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen kalabalığa konuşan Hak-İş İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, memur, işçi, esnaf, emekli ve sözleşmelileri emekçi olarak tanımladıklarını söyledi.



Şişman, işçilerin elde ettiği kadrolarını, toplu sözleşmelerini, sosyal haklarını kesmeye, kısmaya yönelik bir yaklaşım olduğunu savunarak, "Bütün kamu görevlilerini kastetmiyoruz ama maalesef ellerinde kamu gücü bulunduran ve bu gücü çalışanların aleyhinde kullanmak için çaba sarf eden bir anlayış var." dedi.



696 sayılı KHK ile kamuda çalışan şirketler bünyesinde çalışan işçilerin sürekli kamu işçisi kadrolarına ve işçi statüsüne geçiş işlemlerinin, Nisan 2018 itibarıyla tamamlandığını dile getiren Şişman, şunları kaydetti:



"Kadroya ve işçi statüsüne geçişi yapılan işçilerin ücret ve sosyal hakları, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 2016 yılındaki enflasyon verilerine göre belirlenmiştir. TÜİK tarafından 2018 yılı için açıklanan enflasyon oranı ise yüzde 20,30 olarak açıklanmıştır. Bu nedenle çalışanların satın alma gücü zayıflamış. Hükümetimizin, el emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceği kararlılığına dayanarak, taşeron şirketlerde çalışmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanlar ile halen KİT'lerde çalışıp da kadro alamayan çalışanların, enflasyon karşısında korunması talebimizi yineliyoruz."

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