Hak-İş'ten İstiklal Marşı'nı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan "Hak-İş Konfederasyonu olarak, 23 Nisan akşamı bütün teşkilatımız ve üyelerimizle ellerimizde Türk bayraklarımızla evlerimizin balkonundan en kapsamlı ve coşkulu biçimde 23 Nisan kutlamalarına katılacağız. Bu kapsamda 23 Nisan günü saat 21.00'da bütün televizyon ve radyolarda eş zamanlı olarak çalacak milli birliğimizin sembolü İstiklal Marşı'nı, genci, yaşlı, işçisi, işvereni toplumun bütün kesimleriyle hep bir ağızdan okumaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Nisan'ın sadece bir çocuk bayramı olmanın ötesinde, büyük bir çaba ve azmin sonucunda kurtuluşa ererek bağımsızlığını kazanan aziz milletin yeniden dirilişinin temsili olduğunu belirtti.

23 Nisan'ın milletin huzura, refaha ve barış içinde yaşama kavuştuğu tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Bugün, 100 yıl önceki şartlara baktığımızda öncelikle göze çarpan, Milli Mücadele'nin kadim tarihi kültür ve değerlerimize bağlı bir muhtevada yürütüldüğüdür. Mustafa Kemal Atatürk, 21 Nisan 1920'de Anadolu'daki bütün askeri birliklere ve sivil yöneticilere gönderdiği Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile ilgili tarihi genelgede, 'Vatanın istiklali ve kurtarılması gibi en mühim ve hayati görevleri ifa edecek olan Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Cuma'ya tesadüf ettirmekle o günün mübarek olmasından istifade için açılıştan önce bütün milletvekilleri ile Hacı Bayram Veli Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılınarak, Kur'an'ın nurlarından ve salattan feyz alınacaktır.' diyerek aynı zamanda Milli Mücadele'yi yürüten Gazi Meclisimizin gaye ve manasını ortaya koymuştur. Bu ruhla Gazi Meclis, tüm milletvekilleriyle tam bir birlik ve beraberlik ruhuyla Milli Mücadele'yi yürütmüş ve sonuçlandırmıştır."

Arslan, 23 Nisan'ın sürekli gündemde tutulması gereken bir diğer manasının da emperyalistlerin işgal ettiği imparatorluğun çöküntüleri arasından, milletin topyekun irade, azim, kararlılık, birlik ve beraberliğiyle, Meclisin basiretiyle Milli Mücadele'den zaferle çıkılması olduğunu belirtti.

Birinci Meclis'in açıldığı günden itibaren yoğun gündemleriyle en şiddetli tartışmalarda bile tüm milletvekillerinin, vatanın bütünlüğünü, milletin birliğini esas alan konuşmalar ve önergelerle tam bir vatanperverlik ruhu içerisinde görev icra ettiklerini ifade eden Arslan, birinci Büyük Millet Meclisi'ndeki birikim, ufuk ve gayeyi bugünün siyasetinin örnek alması gerektiğini vurguladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik gününün "Çocuk Bayramı" olarak kutlanmasını, çocuklara küçük yaşta ulusal egemenlik bilinci kazandırma açısından son derece önemli olduğunu kaydeden Arslan, "İstikbalimiz olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye ile mümkün olacaktır. Bunu sağlamak için bütün gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Mücadele'nin 100. yıl kutlamalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiğini hatırlatan Arslan, Türkiye Büyük Millet Mecilisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un 23 Nisan saat 21.00'de vatandaşların balkonlarını kutlama alanı olarak ilan etmesini ve o saatte hep bir ağızdan milli birlik ve beraberliğin sembolü olan İstiklal Marşı'nı okuma çağrısını çok anlamlı bulduklarını belirtti.

Arslan, "Hak-İş Konfederasyonu olarak, 23 Nisan akşamı bütün teşkilatımız ve üyelerimizle ellerimizde Türk bayraklarımızla evlerimizin balkonundan en kapsamlı ve coşkulu biçimde 23 Nisan kutlamalarına katılacağız. Bu kapsamda 23 Nisan günü saat 21.00'de bütün televizyon ve radyolarda eş zamanlı olarak çalacak milli birliğimizin sembolü İstiklal Marşı'nı, genci, yaşlı, işçisi, işvereni toplumun bütün kesimleriyle hep bir ağızdan okumaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.