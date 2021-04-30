HAK-İŞ'ten Denizli'de 1 Mayıs kutlaması - Son Dakika

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde basın açıklaması yapan HAK-İŞ Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez, emekçinin hakkı için her şartta mücadeleye devam edecekleri belirtti.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen kutlamada, HAK-İŞ Denizli Şube üyeleri ile birlikte Şube Başkanı Sezai Söylemez açıklamalarda bulundu. Söylemez; "1 yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle alanlarda omuz omuza olamasak da sorunların çözümü için taleplerini tüm dijital platformlarda sunuyoruz. Tüm emekçilerle birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. İşimiz, ekmeğimiz ve tüm emekçilerimiz için taleplerimizi yine yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız. Salgınla mücadele sürecinde iş başında cesurca ve özveri ile çalışan, tüm sektörlerdeki emekçi kardeşlerimize, milletimize gönülden teşekkür etmek için buradayız. Güzel günler yakın. Yine tüm heyecanımızla meydanlarda buluşacağız" diye konuştu.

HAK - İŞ Denizli Şube üyeleri, açıklamanın ardından basın mensupları ve çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı. - DENİZLİ