HAK-İŞ'ten kıdem tazminatı açıklaması - Son Dakika

HAK-İŞ'ten kıdem tazminatı açıklaması

İŞ tarafından kıdem tazminatına ilişkin yapılan açıklamada, "Kıdem tazminatının hak edilmesi ve erişilmesi konusunda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir noktaya taşınmasını garanti edecek güçlü bir sistem talep etmekteyiz" denildi.

HAK-İŞ tarafından kıdem tazminatına ilişkin yapılan açıklamada, "Kıdem tazminatının hak edilmesi ve erişilmesi konusunda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir noktaya taşınmasını garanti edecek güçlü bir sistem talep etmekteyiz" denildi.

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HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından kıdem tazminatına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, kıdem tazminatı sisteminin fonksiyonel ve hukuki anlamda birçok zorluğu barındırdığı ve yıllardır tartışılmaya devam edildiği belirtilerek, "Kıdem tazminatı konusunda temel prensibimiz kazanılmış hakların korunarak, var olan hakların güvence altına alındığı işleyen bir sistemin kurulmasıdır. Kıdem tazminatı sorununu sosyal diyaloğun ve katılımcılığın esas alındığı çalışanlar lehine çözüm arayışları çerçevesinde tartışmaya hazırız" denildi.


Mevcut kıdem tazminatı sisteminde; çalışanların büyük bir kısmının kıdem tazminatına erişememesi, kıdem tazminatı tavan uygulaması, kıdem tazminatını hak etmek için bir yıl çalışma şartı gibi çalışanlar arasında adaleti sağlamayan ve çalışma barışına uymayan birtakım şartlar bulunduğu belirtilen açıklamada, "HAK-İŞ olarak; istisnasız her bir çalışan için güvence altına alınacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin yaşanmayacağı bir sistemin geliştirilmesi gerektiğini her platformda defaaten dile getirdik. Çalışma hayatının bu önemli sorununu sosyal diyalog anlayışı ekseninde sosyal taraflarla müzakere etmeye açık olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. Diğer yandan, ülkemizde salgınla mücadelenin ekonomik ve sosyal etkileri halen devam etmektedir. Bu salgın döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde toplumun her kesimini kapsayan politikalar hızla hayata geçirilmiş, rahat bir geçiş ve normalleşme süreci sağlanmaya çalışılmıştır. Ülkemiz, ekonomik, sosyal ve sağlık alanında hayati önemde birçok düzenlemeyi gerçekleştirerek dünyaya örnek olmuşken, kıdem tazminatı gibi çalışma hayatının tüm kesimlerini ilgilendiren böylesine mühim ve hassas bir konunun tartışılmasını yöntem ve zamanlama açısından uygun görmemekteyiz" ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, HAK-İŞ'in çalışma barışını, sosyal diyaloğu ve ortak katılımı her daim destekleyen öncü bir işçi konfederasyonu olduğu ifade edilerek, şöyle denildi:


"Son dönemde kıdem tazminatına ilişkin gelişmeleri yakından takip ederek, katıldığımız tüm görüşmelerde bu öneri ve görüşlerimizi açıkça dile getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafların süreçlere tam katılım sağlaması ve ortak bir akıl ile hareket edilmesi konusundaki yaklaşımı büyük önem taşımakta olup, sosyal diyaloğa verdiği önem bizleri memnun etmiştir. HAK-İŞ Yönetim Kurulu olarak; ülkemizde yeni bir modelin kurulabilmesi için tüm işçi ve işveren konfederasyonlarının ve devletin birlikte yürüteceği bir sosyal diyalog mekanizması çerçevesinde çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmaktayız. Kıdem tazminatının hak edilmesi ve erişilmesi konusunda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir noktaya taşınmasını garanti edecek güçlü bir sistem talep etmekteyiz. Çalışma hayatının en önemli konularından biri olan kıdem tazminatının uygun bir zamanda, katılımcı bir yöntem ve pozitif bir yaklaşım ile çalışanlar lehine çözüme kavuşturulmasını konuşmaktan ve tartışmaktan yana olacağız." - ANKARA

İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi HAK-İŞ'ten kıdem tazminatı açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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