Hak-İş'ten mahallelerde "çocuk bakım evleri" oluşturulması çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hak-İş'ten mahallelerde 'çocuk bakım evleri' oluşturulması çağrısı - Son Dakika

Hak-İş'ten mahallelerde "çocuk bakım evleri" oluşturulması çağrısı

7 saat önce

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadınların iş hayatından kopmadan çocuk sahibi olabilmeleri için mahallelerde çocuk bakım evlerinin oluşturulmasını gerektiğini belirterek, "Sendika olarak bunu yapmayı çok hayal ediyoruz ama çok büyük bir maliyet çıkıyor.

Hak-İş'ten mahallelerde

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadınların iş hayatından kopmadan çocuk sahibi olabilmeleri için mahallelerde çocuk bakım evlerinin oluşturulmasını gerektiğini belirterek, "Sendika olarak bunu yapmayı çok hayal ediyoruz ama çok büyük bir maliyet çıkıyor." dedi.

Arslan, Emek Konukevi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Sendikalı Kadından Sendikacı Kadına" temasıyla düzenlenen "Kadın Emeği Buluşması" programına katıldı.

Sendikacı lider kadınlara ihtiyaç olduğunu belirten Arslan, sendikacı kadın ve erkek liderlerle Hak-İş Konfederasyonu'nu ileriye taşıma hayalini kurduğunu söyledi.

Sorunlara çözüm bulma noktasında üyelere mücadeleyi bırakmamaları çağrısında bulunan Arslan, "Biz Hak-İş ve Hizmet-İş'in tarihsel yürüyüşünü böyle başlattık. Sorunlar karşısında korkup geri çekilseydik bugün bu sendika burada olmazdı. Sürekli yeni hedeflere yürüdük. Günlük hesaplar yapmadık. Eğer yapsaydık burada olmazdık. Bu dava şahsi hesapların gerçekleştirileceği bir alan değildir." diye konuştu.

"Mahallelerde çocuk bakım evi oluşturulmalı"

Arslan, çocukların topluma faydalı birer birey olarak yetişmesi içinde devletin, sendikaların ve işverenlerin elini taşın altına koyması gerektiğine de vurgu yaparak, şu görüşlerini paylaştı:

"Çalışan kadınların çalışma hayatından kopmadan çocuk sahibi olabilmeleri için altyapıyı kurmalıyız. Bunun yolu da başlangıçta mahallelerimizde çocuk bakım evlerini oluşturmamızdan geçiyor. Sendika olarak bunu yapmayı çok hayal ediyoruz ama çok büyük bir maliyet çıkıyor. Sürdürülebilir bir çocuk bakım evi projemizi tek başımıza yapmamız mümkün değil. Devletimizle ilgili bakanlıklarla belediyeler ve iş yerlerimizle özel çalışmalar yaparak bu işleri çözmemiz gerekiyor."

Mahmut Arslan, Sendika, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:14 Kaynak: AA
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