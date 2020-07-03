Hak-İş'ten Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "İnsan hayatına mal olan bu kazanın nedenleri iyi araştırılmalı, kazanın teknik bir arızadan mı yoksa ihmalden mi kaynaklandığı tespit edilmelidir." ifadesini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Hendek'teki patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileyen Arslan, "Konfederasyon olarak, sendikal örgütlenmenin arttığı, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının olmadığı bir çalışma hayatı talebimizi yineliyoruz." açıklamasını yaptı.

İnsan hayatının her şeyin üstünde olduğunu vurgulayan Arslan, bu ve benzeri kazaların yaşanmaması için daha dikkatli olunması, iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda gerekli tedbirlerin mutlaka alınması gerektiğine dikkati çekti.

Aynı fabrikada 11 yılda 4 kez patlama meydana gelmesinin, fabrikada iş sağlığı ve güvenliğinin yetersizliğine, fabrikanın denetimsizliğine ve gerekli tedbirlerin alınmadığına işaret ettiğini dile getiren Arslan, "İnsan hayatına mal olan bu kazanın nedenleri iyi araştırılmalı, kazanın teknik bir arızadan mı yoksa ihmalden mi kaynaklandığı tespit edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Arslan, şunları kaydetti:

"Bir iş yerindeki tedbirsizlik, denetimsizlik ve ihmalin faturasını emeğiyle geçinen işçiler ödemektedir. Türkiye'de son 20 yıl içinde iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli yasal düzenlemeler yapılmış olmasına karşın, çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden birini sosyal ve ekonomik bir yara olarak iş kazalarının oluşturduğunu yaşadığımız bu patlama bizlere acı bir şekilde hatırlatmaktadır."

"Kusuru bulunanlar tespit edilerek cezalandırılmalı"

İş kazalarının yüzde 98'inin önlenebilir kazalar olmasına karşın, neredeyse her gün, koruyucu önlemlerin alınmadığı ya da ihmal edildiği iş yerlerinde ortaya çıkan kazalar sonucunda işçilerin hayatını kaybettiğini ya da sakat kaldığını aktaran Arslan, gerekli önlemler alınmadığı, denetim zaafı giderilmediği, cezalar caydırıcı olmadığı sürece bu tür kazaların gündemden düşmeyeceğine dikkati çekti.

İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda sendikaların önemine inandıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Toplu iş sözleşmesi hakkının kullanılması, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin oluşturulması, sendikal faaliyetlerin artması, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilincin artırılması, kazaların önüne geçilmesi konusunda önemli bir rol oynayacaktır. Konfederasyon olarak, sendikal örgütlenmenin arttığı, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının olmadığı bir çalışma hayatı talebimizi yineliyor, yaşanan patlamada varsa kusuru bulunanların tespit edilerek cezalandırılmasını ve iş kazalarında can kayıplarının sona ermesini bekliyoruz."