HAK-İŞ'ten Yemen'e yardım eli - Son Dakika

HAK-İŞ Yemen'de yaşayan insanlara yardım etmek için harekete geçti. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Yemen'de yaşanan insanlık dramına dur demek için, başta üyelerimiz olmak üzere bütün Türkiye'yi ve insanlığı Yemen halkı ile dayanışma içerisinde olmaya, Yemen'in yaralarını birlikte sarmaya davet ediyoruz" dedi.

Kurban bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi Yemen halkına yardım ulaştırılması gerektiğini belirten HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Yemen'de yaşanan iç karışıklık ve savaş ortamı sebebiyle mağdur olan 22 milyon insana yardım ulaştırmak amacıyla "Yemene Merhamet İnsanlığa Rahmet Derneği" tarafından İstanbul Valiliği'nin izni ile yürütülen yardım kampanyasına üye sendikalarımız ve üyelerimiz başta olmak üzere teşkilatımızla birlikte bağış kampanyamızı başlattık. Yemen'de bir insanlık dramı tüm yakıcılığı ile devam etmektedir. 2015 yılından beri çatışmaların devam ettiği Yemen'deki halkın büyük çoğunluğu insani yardımlara muhtaç durumdadır. Açlık, hastalık ve iç savaşla karşı karşıya kalan Yemen halkı bütün dünyanın gözleri önünde büyük bir dram yaşamaktadır. HAK-İŞ olarak, Yemen'de yaşanan insanlık dramına dur demek için "Yemene Merhamet İnsanlığa Rahmet Derneği" tarafından İstanbul Valiliği'nin izni ile yürütülen yardım kampanyasına teşkilatımızla destek veriyor, başta üyelerimiz olmak üzere bütün Türkiye'yi ve insanlığı Yemen halkı ile dayanışma içerisinde olmaya, Yemen'in yaralarını bundan sonra da birlikte sarmaya davet ediyoruz. "

"HAK-İŞ, dünyanın neresinde olursa olsun tüm mağdur ve mazlumların yanında olmayı insani ve vicdani bir görev olarak görmekte"

Konfederasyona bağlı sendikaların ve üyelerin de katılacağı tüm teşkilat tarafından toplanan yardımlarla, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi Yemen halkına erzak ve gıda yardımları ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Arslan, "HAK-İŞ, dünyanın neresinde olursa olsun tüm mağdur ve mazlumların yanında olmayı insani ve vicdani bir görev olarak görmektedir. Ülkemizde, bölgemizde ve küremizde bütün mazlumların HAK-İŞ'ten alacaklı olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizin, bölgemizin ve yeryüzünün bütün mazlumlarına HAK-İŞ'in borcu olduğu hassasiyetiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu borcu ödemek temel görevimizdir ve bunu ödeyebilmek için sürekli mücadele veriyoruz. Bu yardımlarımız da aslında bu borcun bir kısmının ödenmesi için verdiğimiz mücadelemizdir. HAK-İŞ Konfederasyonu, mağdur ve mazlum halkların yanında olma sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir. Sadece HAK-İŞ değil, bütün sivil toplum örgütlerimizin ve milletimizin Yemen'in yanında olduğunu göstermesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA