HAK-İş'ten Yemen'e yardım eli - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yemen'de yaşanan insanlık dramı nedeniyle "Yemene Merhamet İnsanlığa Rahmet Derneği" tarafından başlatılan kampanyaya destek verdiklerini bildirdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada Yemen'de yaşanan iç karışıklık ve savaş ortamı nedeniyle 22 milyon insana yardım ulaştırmak amacıyla "Yemene Merhamet İnsanlığa Rahmet Derneği" tarafından İstanbul Valiliğinin izni ile yürütülen yardım kampanyasına üyeler ve teşkilatlarla bağış kampanyası başlattıklarını belirtti.

Yemen'de bir insanlık dramının tüm yakıcılığı ile devam ettiğinin altını çizen Arslan, 2015'ten itibaren çatışmaların devam ettiği Yemen'deki halkın büyük çoğunluğunun insani yardımlara muhtaç durumda olduğunu vurguladı.

"Yardımlar bayram öncesi Yemen'e ulaştırılacak"

Açlık, hastalık ve iç savaşla karşı karşıya kalan Yemen halkının bütün dünyanın gözleri önünde büyük bir dram yaşadığına dikkati çeken Arslan, "HAK-İŞ olarak, Yemen'de yaşanan insanlık dramına dur demek için Yemene Merhamet İnsanlığa Rahmet Derneği tarafından İstanbul Valiliğinin izni ile yürütülen yardım kampanyasına teşkilatımızla destek veriyor, başta üyelerimiz olmak üzere bütün Türkiye'yi ve insanlığı Yemen halkı ile dayanışma içerisinde olmaya, Yemen'in yaralarını bundan sonra da birlikte sarmaya davet ediyoruz. Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız, üyelerimiz ve tüm teşkilatımız tarafından toplanan yardımlarla, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi Yemen halkına erzak ve gıda yardımları ulaştırılmış olacaktır." ifadesini kullandı.

Arslan, HAK-İŞ'in, dünyanın neresinde olursa olsun tüm mağdur ve mazlumların yanında olmayı insani ve vicdani bir görev olarak gördüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, bölgemizde ve küremizde bütün mazlumların HAK-İŞ'ten alacaklı olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizin, bölgemizin ve yeryüzünün bütün mazlumlarına HAK-İŞ'in borcu olduğu hassasiyetiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu borcu ödemek temel görevimizdir ve bunu ödeyebilmek için sürekli mücadele veriyoruz. Bu yardımlarımız da aslında bu borcun bir kısmının ödenmesi için verdiğimiz mücadelemizdir. HAK-İŞ konfederasyonu, mağdur ve mazlum halkların yanında olma sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir. Sadece HAK-İŞ değil, bütün sivil toplum örgütlerimizin ve milletimizin Yemen'in yanında olduğunu göstermesini bekliyoruz."