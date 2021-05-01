Hak-İş üyelerinden sağlık çalışanlarına karanfil - Son Dakika

Hak-İş üyelerinden sağlık çalışanlarına karanfil
01.05.2021 11:20
- Hak-İş üyelerinden sağlık çalışanlarına karanfil HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde pandemi döneminde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına karanfil verdi.
- Hak-İş üyelerinden sağlık çalışanlarına karanfil
İSTANBUL - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde pandemi döneminde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına karanfil verdi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'nın bulunduğu alana gelerek, çelenk bırakmasının ardından Arslan ve üyeler Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Arslan, salgın sürecinde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet ederken, tüm sağlık çalışanlarının 1 Mayıs'ını kutladı.
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