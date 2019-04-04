Son Dakika Haberleri: Hak-İş ve Moritanyalı Sendikacılar Eğitim Seminerinde Buluşuyor

Hak-İş ve Moritanyalı Sendikacılar Eğitim Seminerinde Buluşuyor

2 saat önce

İŞ ile Moritanya Çalışanları Ulusal Konfederasyonu (CNTM) üyeleri eğitim seminerinde bir araya gelecek.

Hak-İş ve Moritanyalı Sendikacılar Eğitim Seminerinde Buluşuyor, System.String[]
HAK-İŞ ile Moritanya Çalışanları Ulusal Konfederasyonu (CNTM) üyeleri eğitim seminerinde bir araya gelecek.

"Eğitim Yoluyla Moritanya Sendikalarıyla HAK-İŞ Konfederasyonu Arasında İşbirliğini Geliştirme Projesi" kapsamında eğitim semineri düzenlenecek. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Moritanya CNTM Uluslararası İlişkiler yöneticisi Abdellahi Camara'nın açılış konuşmaları ile başlayacak seminerde "Yeni ve Etkin Sendikacılığı İnşa Etmek", "Sendikal Hareket, Hedefler ve Stratejiler", " Türkiye'de İş Hukuku ve Toplu İş Sözleşmesi Düzeni", "HAK-İŞ, Sosyal Diyalog, Mesleki Eğitim ve Projeler", "Sendikal Harekette Kadın", "Türkiye'de Endüstriyel İlişkiler Sistemi ve Sendikal İletişim" konularında sunumlar gerçekleştirilecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:14 Kaynak: İHA

Türkiye, Moritanya, Güncel
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