Hak-İş ve Türk-İş, kamu işçisinin zam görüşmelerini birlikte yürütecek - Son Dakika

Hak-İş ve Türk-İş, kamu işçisinin zam görüşmelerini birlikte yürütecek

30.03.2021 10:15
Hak-İş ve Türk-İş, kamu işçisinin zam görüşmelerini birlikte yürütecek, System.String[]

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu işçisinin 2021-2022 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü konusunda Türk-İş ile ortak hareket ettiklerini belirterek, "Bu birlikteliğimizi başarılı bir toplu iş sözleşmesiyle...

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu işçisinin 2021-2022 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü konusunda Türk-İş ile ortak hareket ettiklerini belirterek, "Bu birlikteliğimizi başarılı bir toplu iş sözleşmesiyle taçlandırmak istiyoruz." dedi.

Arslan, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında, kamu işçisinin zam görüşmeleri, ücretsiz izin ve kısmi çalışma uygulamaları, kadına yönelik şiddete dair açıklamalarda bulundu.

Kamudaki yaklaşık 650 bin işçinin mali ve sosyal haklarını belirleyecek Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü ile ilgili hazırlıklara başladıklarını belirten Arslan, şu bilgileri verdi:

"Bu iş için konfederasyonumuz bünyesinde bir komisyon kurduk. Üyemiz sendikalarla değerlendirme toplantısı yaptık, önümüzdeki hafta tekrar bir toplantı yapacağız. Türk-İş'ten süreci birlikte yürütmek yönünde teklif aldık. Bu kapsamda iki konfederasyonun heyetleri, talepleri oluşturmak için üç kez bir araya geldi. İnşallah bu birlikteliğimizi başarılı bir toplu iş sözleşmesiyle taçlandırmak istiyoruz."

"Ücretsiz izin uygulaması kontrolden çıktı"

Arslan, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin sürdüğünü, bu süreçten en fazla çalışanların zarar gördüğünü söyledi.

İstihdamı korumak için uygulanan ücretsiz izin uygulamasının geniş bir kesimi kapsadığına dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Kısa çalışma ödeneğini hak edemeyenler için planlanan bir şeyin, genele şamil edilmesi haksız bir uygulama. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamadığı için 2 milyon 470 bin kişinin ücretsiz izine çıkarılması mantığa aykırı. Sistemin bütününe baktığınız zaman da bu olacak iş değil. Bunun, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar için uygulanacağına metinde yer verilmeliydi. Sonraki süreçte bu iş kontrolden çıktı, işveren işine gelmeyen personeli ücretsiz izine çıkardı. Kısa çalışma ödeneğinde belirli şartlar var. Bu nedenle işverenler açısından ücretsiz izin daha pratik bir tercih oldu. Oysa biz buna, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayanlar mağdur olmasın niyetiyle destek vermiştik."

"Kısmi çalışmanın cazip kılınması lazım"

Kısmi çalışma modellerinin uygulanmasına belirli şartlarla sıcak baktıklarını vurgulayan Arslan, "Yarım gün çalışan işçiler yarım ücret alabilir ama yarım gün çalışmışsa bile, sosyal güvenlik, emeklilik ve kıdem tazminatı hakları ile işe iade ve işsizlik ödeneği gibi imkanlardan mahrum olmamalı. Kısmi çalışma yöntemleriyle çalışanların bu haklarının elinden alınacağı bir modele bizim sıcak bakmamız mümkün değil." dedi.

Arslan, kısmi çalışan işçilerin sosyal güvenlik primlerinin tam yatırılması için primin yarısının işveren, yarısının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandığı bir modelin uygulanabileceğini belirterek, "İlk defa işe girenlerin emekli olabilmek için 7200 gün prim ödemesi lazım. Kısmi çalışmayla emekli olmak mümkün değil. Çalışanlar için bu modelin cazip kılınması lazım. Kısmi çalışmaları teşvik edebilmek için temel bir kısım haklarının korunması lazım." diye konuştu.

"Türkiye ILO'nun 190 sayılı sözleşmesini imzalamalı"

Kadına yönelik şiddetin toplumun en büyük sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Arslan, Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikasına üye Necla Demirbaş'ın Aydın'da ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi tarafından öldürülmesiyle acı yaşadıklarını söyledi.

Hak-İş'in 200 bin kadın üyesiyle çalışan kadınların örgütü olduğunu belirten Arslan, "Kadınlar hem iş yerinde hem de evde çalışıyor. Kadınları korumak için birçok ulusal ve uluslararası düzenleme söz konusu. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi de bunlardan biri. 2019 yılında onaylanan bu sözleşme, Haziran 2021'de yürürlüğe girecek. Türkiye'ye yakışan, bu sözleşmeyi bir an evvel imzalaması." ifadelerini kullandı.

Mahmut Arslan, Türkiye, Türk İş, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş ve Türk-İş, kamu işçisinin zam görüşmelerini birlikte yürütecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Garry Rodrigues, komşu ülke Yunanistan'ın takımına transfer oluyor Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Garry Rodrigues, komşu ülke Yunanistan'ın takımına transfer oluyor Sevilen dizide nefes kesen sahne! Akın, Çukur'un oyununu bozdu Sevilen dizide nefes kesen sahne! Akın, Çukur'un oyununu bozdu Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu
CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira         
10:37
Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız         
10:28
Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı Zayıf rakibine acımayan Kanada maçı 11-0 kazandı, Beşiktaşlı Larin de sahneye çıktı         
10:20
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü Kocası tarafından yakılan kadının acılı annesi konuştu: Kızımı yıllarca hem aldattı hem dövdü         
09:39
Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,25'ten işlem görüyor Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin ardından güne yükselişle başlayan dolar, 8,25'ten işlem görüyor         
09:37
Kontrollü yıkım sırasında yan yatan bina komşu apartmana büyük zarar verdi, belediye soruşturma başlattı Kontrollü yıkım sırasında yan yatan bina komşu apartmana büyük zarar verdi, belediye soruşturma başlattı         
09:25
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi         
23:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü         
19:41
Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı         
19:38
A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi         
18:03
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu         
17:15
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 10:51:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hak-İş ve Türk-İş, kamu işçisinin zam görüşmelerini birlikte yürütecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei