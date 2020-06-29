Hak-İş Yönetim Kurulundan "kıdem tazminatı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Yönetim Kurulundan "kıdem tazminatı" açıklaması Açıklaması

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Yönetim Kurulu, kıdem tazminatı sorununu, sosyal diyaloğun ve katılımcılığın esas alındığı, çalışanlar lehine çözüm arayışları çerçevesinde tartışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Yönetim Kurulu, kıdem tazminatı sorununu, sosyal diyaloğun ve katılımcılığın esas alındığı, çalışanlar lehine çözüm arayışları çerçevesinde tartışmaya hazır olduklarını bildirdi.

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Hak-İş Yönetim Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapıldı.

Kıdem tazminatı sisteminin, fonksiyonel ve hukuki anlamda birçok zorluğu barındırdığı ve yıllardır tartışılmaya devam edildiği, mevcut kıdem tazminatı sisteminde adaleti sağlamayan ve çalışma barışına uymayan birtakım şartların bulunduğu belirtilen açıklamada, "Hak-İş olarak, istisnasız her bir çalışan için güvence altına alınacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin yaşanmayacağı bir sistemin geliştirilmesi gerektiğini her platformda defaten dile getirdik." ifadeleri yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik ve sosyal etkilerinin devam ettiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, toplumun her kesimini kapsayan politikalar hızla hayata geçirilerek rahat bir geçiş ve normalleşme süreci sağlanmaya çalışıldığı hatırlatılan açıklamada, "Ülkemiz ekonomik, sosyal ve sağlık alanında hayati önemde birçok düzenlemeyi gerçekleştirerek dünyaya örnek olmuşken, kıdem tazminatı gibi çalışma hayatının tüm kesimlerini ilgilendiren, böylesine mühim ve hassas bir konunun tartışılmasını, yöntem ve zamanlama açısından uygun görmemekteyiz." değerlendirmesi yapıldı.

"Çalışma barışını, sosyal diyaloğu ve ortak katılımı destekliyoruz"

Açıklamada Hak-İş'in, çalışma barışını, sosyal diyaloğu ve ortak katılımı her daim desteklediği ve son dönemde kıdem tazminatına ilişkin gelişmelerin yakından takip edilerek, tüm görüşmelerde bu öneri ve görüşlerin açıkça dile getirildiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tarafların süreçlere tam katılım sağlaması ve ortak bir akılla hareket edilmesi konusundaki yaklaşımının büyük önem taşıdığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hak-İş Yönetim Kurulu olarak, ülkemizde yeni bir modelin kurulabilmesi için, tüm işçi ve işveren konfederasyonlarının ve devletin birlikte yürüteceği bir sosyal diyalog mekanizması çerçevesinde çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmaktayız.

Kıdem tazminatının hak edilmesi ve erişilmesi konusunda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir noktaya taşınmasını garanti edecek güçlü bir sistem talep etmekteyiz. Çalışma hayatının en önemli konularından biri olan kıdem tazminatının uygun bir zamanda, katılımcı bir yöntem ve pozitif bir yaklaşım ile çalışanlar lehine çözüme kavuşturulmasını konuşmaktan ve tartışmaktan yana olacağız.

Kıdem tazminatı konusunda temel prensibimiz, kazanılmış hakların korunarak, var olan hakların güvence altına alındığı, işleyen bir sistemin kurulmasıdır. Kıdem tazminatı sorununu, sosyal diyaloğun ve katılımcılığın esas alındığı, çalışanlar lehine çözüm arayışları çerçevesinde tartışmaya hazırız."

Hak İş, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:19 Kaynak: AA

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