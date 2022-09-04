HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Adana'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Adana'da konuştu Açıklaması

04.09.2022 13:50
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Adana'da konuştu Açıklaması

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan işçilerin kadro almaları için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan işçilerin kadro almaları için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Arslan, Seyhan ilçesindeki bir otelde düzenlenen HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Adana Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda, sendikanın, Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olduğunu söyledi.

KİT'lerde görev yapan işçilerin kadroya alınması çalışmalarına değinen Arslan, "Taşeron işçilerin kadro mücadelesini geçmişte olduğu gibi yine biz yapıyoruz. Biz, arkadaşlarımız kadro alırsa 10 bin üyemizi kaybedeceğiz. Helali hoş olsun, yeter ki siz kadronuza kavuşun. Biz sizin kadro almanız için mücadele edeceğiz." dedi.

Arslan, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile protokol imzalandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Protokolün yerine gelmesini istiyoruz. Yeni bir şey istemiyoruz, bunu imzaladık ve yerine getirilmesini istiyoruz. Özlük haklarımız konusunda da mücadelemizi sürdüreceğiz. Umutsuz olmasınlar biz bitmeden bitirmeyeceğiz. Bu meseleyi yine biz çözeceğiz ama bize ve HAK-İŞ'e güveneceksiniz. Bugüne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın güvencesi ve göstergesidir. Biz, bu işin mücadelesini bu can bu tende olduğu sürece sürdüreceğiz. İnşallah kısa zamanda biz bu işi başaracağız."

Türkiye ve dünyada sendikal hareket için tarihi başarıya imza attıklarını dile getiren Arslan, yeni başarılar elde etmeyi beklediklerini kaydetti.

Kongreye AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay da katıldı.

YORUMLAR
500
Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu, 31 yaş büyük sevgilisini savundu: Yaş önemli değil Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu, 31 yaş büyük sevgilisini savundu: Yaş önemli değil Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam öldü! Arkadaşı serbest bırakıldı Mustafa Muhammed'in cipinin çarptığı yaşlı adam öldü! Arkadaşı serbest bırakıldı Kardeşini vurduğu ağabeyi tarafından öldürülen eczacı kalfasının ölüm görüntüleri ortaya çıktı Kardeşini vurduğu ağabeyi tarafından öldürülen eczacı kalfasının ölüm görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Adana'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
12:34 HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
11:41 Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
10:40 Kardeşini vurduğu ağabeyi tarafından öldürülen eczacı kalfasının ölüm görüntüleri ortaya çıktı
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 13:50:22. #1.12#
SON DAKİKA: HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Adana'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement