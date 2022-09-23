HAK-İŞ ve Hizmet-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan sendika binasında ölü halde bulundu - Son Dakika
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HAK-İŞ ve Hizmet-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan sendika binasında ölü halde bulundu

23.09.2022 11:16

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Hizmet-İş Sendikası Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, sendika binasında ölü halde bulundu. İlk incelemelere göre Cihan'ın, kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

Sabah saatlerinde Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki sendika binasına gelenler, Cihan'ı yerde hareketsiz şekilde görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Cihan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Mardin İl Başkanı Cihan sendika binasında ölü bulundu

KALP KRİZİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Cihan'ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

HAK-İŞ ve Hizmet-İş Mardin İl Başkanı Cihan sendika binasında ölü bulundu
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ ve Hizmet-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan sendika binasında ölü halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAK-İŞ ve Hizmet-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan sendika binasında ölü halde bulundu - Son Dakika
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