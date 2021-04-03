Hak mahrumiyeti biten Murat Sancak tribünde yerini aldı
03.04.2021 19:47
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Kulüp Başkanı Murat Sancak, 421 gün sonra hak mahrumiyet cezası bitince protokol tribününde yerini aldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Kulüp Başkanı Murat Sancak, 421 gün sonra hak mahrumiyet cezası bitince protokol tribününde yerini aldı.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 2019 Ekim ayında Menemenspor maçında sahaya girdiği için 421 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. TFF 1. Lig'in 28'inci haftası cezası biten Murat Sancak, Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü maçında protokolde yerini aldı. - ADANA
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