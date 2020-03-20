Hak pazarlarında "seç al" dönemi bitti - Son Dakika
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Hak pazarlarında "seç al" dönemi bitti

7 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri kapsamında market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden satışa sunulaması kararının ardından pazarlarda "seç al" dönemi sona erdi.

Hak pazarlarında

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri kapsamında market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilmeden satışa sunulaması kararının ardından pazarlarda "seç al" dönemi sona erdi.


Ticaret Bakanlığı tarafından alınan tedbirlerin valiliklere iletilmesinin ardından Karabük'te cuma günleri kurulan halk pazarında pazarcı esnafı vatandaşları ürünlere el sürmemesi konusunda uyardı. Pazarcı esnafı kendisi eldivenli olarak seçerek vatandaşlara ürünleri vermeye başladı. Bazı vatandaşlar uyarılara rağmen kendisi seçmek isterken, pazarcı esnafı ise buna müsaade etmiyor. Ürünleri seçmemesine izin verilmeyen vatandaşlardan bazıları tepki göstererek, ürün almaktan vazgeçerken başka tezgahlara gidip şansını denedi.


Pazarcı esnafı Ahmet Arslan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.


Virüs çıkana kadar insanların mal almadığını ifade eden Arslan, "Aslında bunun daha önceden olması gerekiyordu. Şimdi başkasının elinin değdiği bir malı, başka bir müşteri almak zorunda değil. Bizim hijyenik belgemiz var, belgemiz tam. Müşteri ellemeden biz versek. Şuanda korunuyoruz mesela. Müşteriye mal vermek istiyoruz ama müşteri diyor ki; 'Ben seçip de alacağım' 'Ortalıkta salgın bir hastalık, bunu sizin sağlığınız için yapıyoruz' diyoruz müşteri anlamıyor. Belki o müşteride virüs var başkasının hakkına tecavüz edecek, başkasına bulaştıracak. 'Biz verelim' diyoruz hijyen konusunda. Anlamıyorlar. Bu milletin hastalığı, millet virüsten önce seçme hastalığına bulaşmış. Bu hastalık yaygın Karabük'te" diye konuştu.


Vatandaşların seçme hakkı verilmediği için almak istemediğini aktaran Arslan, "Biz bunun basında yer almasını istiyoruz. Desinler ki, ürünleri esnaftan isteyin esnaf size versin. Biz burada çürük mal vereceğimizden değil. Bu virüs zaten bir kalksa 'istediğiniz gibi seçin' diyeceğiz. Şu ortamda kimseye mal seçtirmek istemiyoruz" dedi.


Cihan Çevik de bazı müşterilerin hijyene önem verdiğini belirtti.


Bazı müşterilerin de umursamadığını vurgulayan Çevik, şunları kaydetti:


"Daha doğrusu eldiven bize işlemez gibisinden tepkiler alıyoruz. Müşteri geldiğinde malın iyisini almak istiyor. 'Seçmeyin' diyoruz. Genelde seçiyorlar ama yapacak bir şey yok." - KARABÜK

Ruhsar Pekcan, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:16 Kaynak: İHA

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