Hak sahipleri arazilerini Antalya OSB'ye devretti - Son Dakika

Hak sahipleri arazilerini Antalya OSB'ye devretti

11.03.2021 10:20
Hak sahipleri arazilerini Antalya OSB'ye devretti, System.String[]

Antalya OSB'nin 43 hektar daha büyümesini sağlayacak 5'inci genişleme alanında arazisi bulunan vatandaşlar, tapularını OSB'ye devretmeye devam ediyor.

Antalya OSB'nin 43 hektar daha büyümesini sağlayacak 5'inci genişleme alanında arazisi bulunan vatandaşlar, tapularını OSB'ye devretmeye devam ediyor. Karşılıklı atılan imzalar ile yaklaşık 13 bin metrekarelik alan daha Antalya OSB sınırlarına dahil edildi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinin 430 bin metrekare daha büyümesine imkan sağlayacak 5'inci genişleme alanında, şahıslara ait arazilerin rızaen satın alınarak Bölge sınırlarına dahil edilmesine devam ediliyor. Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2018 yılında kamulaştırma işlemleri tamamlanan 430 bin metrekarelik alanın 246 bin 102 metrekaresi, vatandaşlardan rızaen satın alınarak Bölge sınırlarına eklenmişti. Geçtiğimiz günlerde Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü idari hizmet binasında gerçekleşen tapu devir töreni ile toplam büyüklüğü 12 bin 668 metrekare olan şahıs arazisi daha Antalya OSB sınırlarına dahil edildi. Söz konusu devirler ile 5'inci tevsi alanında rızaen satın alınan arazi miktarı 258 bin 790 metrekareye ulaştı.

"Helalleşmek önceliğimiz"

Arazilerini Türk sanayisinin hizmetine sunan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Bahar, geriye kalan 171 bin 848 metrekare arazinin de Bölge sınırlarına dahil edilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti. 171 bin metrekarelik alanın hak sahipleri ile anlaşmaya varma konusunda önemli adımlar atıldığını aktaran Başkan Bahar, "Bu süreçte en önem verdiğimiz şey, rızadır, vatandaşlarımız ile helalleşebilmektir. Bu arazilerin büyük bir çoğunluğu kişilere atalarından kalmış ya da büyük bir emeğin karşılığında elde edilmiştir, dolayısıyla da manevi değeri yüksektir. Böylesine değerli olan bir şeyi sahibinin rızası olmadan, karşılıklı helalleşmeden devralmak, insani değerler ile bağdaşmaz. Bu süreci komşularımızı mağdur etmeden, gönüllülük esası ile neticelendireceğiz ve Bölgemize kazandırdığımız yeni alanları inşallah en kısa sürede üretimin hizmetine sunacağız" dedi.

"Yeni istihdam alanları"

Oluşacak yeni sanayi parsellerinin istihdama önemli katkılar sağlayacağına değinen Başkan Bahar, "Söz konusu alanda 15 yeni sanayi parseli planlıyoruz. Bu da Döşemealtı ilçesinin, yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni bir potansiyele kavuşması demektir. Bu potansiyel öncelikle Döşemealtı'na ve burada yaşayanlara fayda sağlayacaktır. Organize sanayi bölgemiz ne kadar çok büyüyüp güçlenirse bu Antalya'mızın faydasınadır. Pandemi döneminde sanayi üretiminin ne kadar önemli bir unsur olduğuna hep birlikte, bir kez daha tanıklık ettik. Sanayi sektörünün hizmetine sunulacak her enstrüman katma değer olarak milletimize geri dönmektedir. Söz konusu arazilerde yükselecek yeni fabrikalar da aynı amaca hizmet edecektir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Hak sahipleri arazilerini Antalya OSB'ye devretti

Antalya Valiliği, Yatırım, Antalya, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hak sahipleri arazilerini Antalya OSB'ye devretti - Son Dakika


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