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Hak sahipleri tapularına kavuştu - Son Dakika

Hak sahipleri tapularına kavuştu

29.07.2021 15:44
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Darıca Belediyesi'nin garantörlüğünde gerçekleştirilen Emek Mahallesi 256 Evler Kentsel Dönüşüm Projesi tüm hızıyla devam ederken, 80 daireden oluşan ilk etap için tapu teslim töreni düzenlendi.

Darıca Belediyesi'nin garantörlüğünde gerçekleştirilen Emek Mahallesi 256 Evler Kentsel Dönüşüm Projesi tüm hızıyla devam ederken, 80 daireden oluşan ilk etap için tapu teslim töreni düzenlendi.

Darıca'da yıllardır kanayan yara olan ve ağır hasarlı olarak yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Emek Mahallesi 256 Evler bölgesinde 329 konutluk kentsel dönüşüm projesini hayata geçiren Darıca Belediyesi, ilk etabı biten projede 80 hak sahibine tapularını teslim etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen kentsel dönüşümle hak sahipleri tapularına kavuşurken tapu teslim törenine AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ile İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte hak sahibi vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

"Şov değil, hizmet yapıyoruz"

Tapuları kısa sürede teslim ettikleri için mutlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden beri iş üretmek, hizmet üretmek için çalışıyoruz. Birileri gibi şov yapmıyor hizmet yapıyoruz. 168 hak sahibi ile birebir görüşmeler gerçekleştirdik. 168 vatandaşımızın mağduriyetini çözmek için çalıştık. Geçtiğimiz Kasım ayında başladığımız inşaat çok şükür kısa sürede bitme noktasına geldi. Bu işi tek başımıza yapmadık. Kentsel dönüşüme önem veren ve bizim derdimizle dertlenen bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Kendisiyle görüştüğümüzde konuyu anlattığımızda hemen destek oldu. Milletvekillerimiz Ankara'da bizlere yardımcı oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız destek verdi. Hep birlikte el birliği ile tapuları teslim etme aşamasına geldik. Toplam 10 blok 329 dairelik büyük bir kentsel dönüşümü ve büyük bir hayali gerçekleştirdik. İnşallah kalan blokları da yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Hak sahibi vatandaşlarımıza tekrar hayırlı olsun. Güle güle otursunlar" diye konuştu.

"Darıca büyük iş başardı"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Darıca'nın büyük bir iş başardığını ifade ederek, "İnsanın emanet aldığı şehre hizmet etmesi ve karşılığında takdir görmesi en özel şey. Allah Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık'tan razı olsun. Çok çalışıyor. Muzaffer kardeşimizin çok çalıştığına ben şahidim. Darıca güzel bir ilçemiz. Hep birlikte Darıca'yı güzelleştirmek için çalışıyoruz. Darıca'ya önemli yatırımlar yapıyoruz. Kentsel dönüşüm dışında önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Kapalı spor salonunu tamamlayıp hizmete açtık. Kapalı Ppzar alanını bitiriyoruz. Alt ve üstyapıya ciddi yatırım yapıyoruz. Muzaffer kardeşimizin özel önem verdiği Tuzla-Bayramoğlu bağlantı yolu için çalışmalarımız sürüyor yakında başlayacağız. Aynı şekilde Osmangazi Feniş köprüsü genişletme çalışmasını da yapacağız. Darıca'nın sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Metro projesi 5 Milyarlık bir proje. Tamamlandığında trafik sorunu büyük oranda çözülecek. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; aşkınan çalışan yorulmaz. Bizim varlık sebebimiz hakka ve halka hizmet etmek" dedi.

Protokol daireleri gezdi

Konuşmaların ardından hak sahiplerine teker teker tapuları dağıtıldı. Toplam 10 blok ve 329 daireden oluşan kentsel dönüşüm projesinde ilk etapta 80 hak sahibi tapularına kavuştu. Hatıra fotoğrafının ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, protokol üyelerine biten daireleri gezdirdi. - KOCAELİ

Hak sahipleri tapularına kavuştu
Hak sahipleri tapularına kavuştu
Hak sahipleri tapularına kavuştu

Tahir Büyükakın, Muzaffer Bıyık, geri dönüşüm, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hak sahipleri tapularına kavuştu - Son Dakika


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