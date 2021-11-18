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Hak sahipleriyle anlaşma yüzde 93'e ulaştı; - Son Dakika

Hak sahipleriyle anlaşma yüzde 93'e ulaştı;

18.11.2021 09:22
Hak sahipleriyle anlaşma yüzde 93'e ulaştı;

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Büyükşehir ile hak sahipleri arasında anlaşma oranı %93'e ulaştı. Tahliyeler ve kira yardımları ise devam ediyor

Kocaeli'nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile hak sahipleri arasındaki anlaşma oranı %93'e ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın "Gövdemi altına koydum" dediği projede toplam anlaşılan arsa payı 80 bin 62 metrekareye ulaştı. Kentsel dönüşümde uzlaşma oranında bir Türkiye rekorunun yaşandığı Cedit'te yıkım ihalesi 24 Kasım'da yapılması planlanıyor.Cedit'te hak sahiplerine kira ödemeleri de başladı.

CEDİT'TE TEBLİGATLAR GÖNDERİLDİ

İhalesi 14 Eylül'de yapılan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde konutların bir an önce yapılması için en kısa sürede TOKİ'ye yer teslimi yapılması planlanıyor. Bu amaçla Büyükşehir tarafından Cedit Projesi için görevlendirilen personel, projenin bir an önce başlaması için yoğun mesai harcıyor. Hak sahipleriyle yapılan görüşmelerin yanı sıra tahliye tebligatları da ulaştırılıyor.

HAK SAHİPLERİYLE %93 ORANINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Yüzde 67'lik kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde taraflar arasında uzlaşma sağlanıyor. Vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulduğu uzlaşmanın kısa sürede tamamlanarak başlayan yıkım işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanması öngörülüyor. Şu an itibariyle %93 oranındaki anlaşma oranı Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerinde ulaşılan en büyük oran olarak gösteriliyor.

KİRA ÖDEMELERİ BAŞLADI

İtfaiye ya da ambulansın dahi giremediği çarpık kentleşmenin üst seviyede olduğu Cedit'te yapılacak olan 1105 konut için yüz yüze görüşme yapılan hak sahibi sayısı 1.664 kişiye ulaştı. Hak sahiplerinden kira yardımı başvurusu kabul edilen 612 hak sahibine kira yardımları yapılmaya başlandı.

61 BİNA YIKILDI, 88'İ YIKIMA HAZIR

Büyükşehir Belediyesi, hak sahipleri ile sözleme imzalamaya devam ediyor. Toplam uzlaşılan alan 80.062,07 metrekareye ulaştı. Ödenecek toplam bedel ise 30 milyon TL oldu. Toplam bağımsız birim sayısının 1209 olduğu Cedit'te 494 adet bina bulunuyor. Bunlardan 61 adet binanın yıkım işlemi tamamlandı. 51 bina tahliye edildi, 88 bina ise yıkıma hazır hale getirildi. Tebligat süresi devam eden 203 adet bina bulunuyor. Cedit Mahallesindeki eski yerleşim yerlerinin tamamının 03 Ocak 2022 tarihine kadar tahliye dilmesi planlanıyor.

BEDELİ KARŞILIĞI ANLAŞILAN KİŞİ SAYISI 415

Cedit Mahallesi'nde uzun yıllardır yaşayan konut ve hak sahiplerinin yanı sıra sadece arsa payı bulunan şahıslar da yer alıyor. Arsa payı bulunan şahıslarla bedeli karşılığında anlaşıldığı için TOKİ'nin yapacağı projeden daire alma hakları bulunmuyor. Aynı şekilde projeden daire almak yerine bedel karşılığında uzlaşma isteyen hak sahipleri de yer alıyor. Bu nedenle 1684 hak sahibinin göründüğü Cedit Mahallesi'nde yapılacak yeni ve modern konutlarda sadece 1105 adet konut yer alıyor. Bu güne kadar bedeli karşılığında anlaşılan hak sahibi sayısının ise 415 olduğu ifade ediliyor.

1105 DAİRE YAPILACAK

Proje kapsamında 1105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek. 1675 hak sahibini ilgilendiren dönüşüm kapsamında hazırlanan proje maketi de görücüye çıkmıştı. Projenin maketi Kadıköy Mahallesi'ndeki Katlı Otopark'ta yer alan Büyükşehir Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Ofisi'nde sergileniyor.

Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm, Kocaeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Hak sahipleriyle anlaşma yüzde 93'e ulaştı; - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hak sahipleriyle anlaşma yüzde 93'e ulaştı; - Son Dakika
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