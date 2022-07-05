Hak-Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı Gödekmerdan'dan AA Bölge Müdürü Okur'a ziyaret - Son Dakika
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Hak-Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı Gödekmerdan'dan AA Bölge Müdürü Okur'a ziyaret

05.07.2022 15:29
Hak-Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı Gödekmerdan'dan AA Bölge Müdürü Okur'a ziyaret

Hak-Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı İlim Gödekmerdan, Sağlık Hak-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Habibe Gündoğdu ile Büro Hak-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Gündoğdu, AA Erzurum Bölge Müdürlüğü görevine atanan Yunus Okur'u ziyaret etti.

Hak-Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı İlim Gödekmerdan, Sağlık Hak-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Habibe Gündoğdu ile Büro Hak-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Gündoğdu, AA Erzurum Bölge Müdürlüğü görevine atanan Yunus Okur'u ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Okur, ajans çalışmaları hakkında Gödekmerdan'a bilgi verdi.

Gödekmerdan da yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, Okur'a yeni görevinde başarı diledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gündoğdu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hak-Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı Gödekmerdan'dan AA Bölge Müdürü Okur'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hak-Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı Gödekmerdan'dan AA Bölge Müdürü Okur'a ziyaret - Son Dakika
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