Son Dakika Haberleri: Hakan Akkaya ve Elke Lale Van Achterberg Dünya Şampiyonasında

Hakan Akkaya ve Elke Lale Van Achterberg Dünya Şampiyonasında

11 dakika önce

İSTANBUL / DHATekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası ve Tekerlekli Sandalye Eskrim U17-U23 Dünya Şampiyonası, 10-16 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sharjah kentinde yapılacak.

Hakan Akkaya ve Elke Lale Van Achterberg Dünya Şampiyonasında, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası ve Tekerlekli Sandalye Eskrim U17-U23 Dünya Şampiyonası, 10-16 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sharjah kentinde yapılacak.

Dünya Tekerlekli Sandalye ve Ampute Oyunları Federasyonu (IWAS) tarafından düzenlenen organizasyonlarda ülkemizi Hakan Akkaya ve Elke Lale Van Achterberg temsil edecek. 

11-14 Şubat günleri arasında gerçekleştirilecek Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda milli sporcularımız epe ve flöre kategorilerinde mücadele edecek. 14-16 Şubat'taki Tekerlekli Sandalye Eskrim U17-U23 Dünya Şampiyonası'nda ise Elke Lale, U23 kategorisi epe, flöre ve sabre dalında yarışacak. 

Şampiyonada madalya için yarışacak milli eskrimcilere antrenör Yusuf Şahin eşlik edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:25 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Giresunspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile El Sıkıştı Martin Caceres'in, Juventus İçin Japonya'dan Gelen Teklifi Reddettiği Ortaya Çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Barış Şimşek Oldu Nantes, 9 Numarayı Emekli Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:36:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakan Akkaya ve Elke Lale Van Achterberg Dünya Şampiyonasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]