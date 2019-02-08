Hakan Akkaya ve Elke Lale Van Achterberg Dünya Şampiyonasında

İSTANBUL / DHATekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası ve Tekerlekli Sandalye Eskrim U17-U23 Dünya Şampiyonası, 10-16 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sharjah kentinde yapılacak.

İSTANBUL/ DHA



Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası ve Tekerlekli Sandalye Eskrim U17-U23 Dünya Şampiyonası, 10-16 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sharjah kentinde yapılacak.



Dünya Tekerlekli Sandalye ve Ampute Oyunları Federasyonu (IWAS) tarafından düzenlenen organizasyonlarda ülkemizi Hakan Akkaya ve Elke Lale Van Achterberg temsil edecek.



11-14 Şubat günleri arasında gerçekleştirilecek Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda milli sporcularımız epe ve flöre kategorilerinde mücadele edecek. 14-16 Şubat'taki Tekerlekli Sandalye Eskrim U17-U23 Dünya Şampiyonası'nda ise Elke Lale, U23 kategorisi epe, flöre ve sabre dalında yarışacak.



Şampiyonada madalya için yarışacak milli eskrimcilere antrenör Yusuf Şahin eşlik edecek.





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