Son Dakika Haberleri: Hakan Aksay Sordu, Sezgin Tanrıkulu Yanıtladı: Bu Kadar Kötü Gidişattan Biz İktidar Çıkaramıyorsak...

Hakan Aksay Sordu, Sezgin Tanrıkulu Yanıtladı: Bu Kadar Kötü Gidişattan Biz İktidar Çıkaramıyorsak...

1 saat önce

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programına konuk oldu ve seçim süreciyle ilgili soruları yanıtladı.

">
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programına konuk oldu ve seçim süreciyle ilgili soruları yanıtladı.

CHP'nin yerel seçimde adaylarının çoğunu açıkladığını, ancak İstanbul'un ilçelerinin ve İzmir'in beklendiğini söyleyen Tanrıkulu, "İzmir Belediye Başkanı adayı en az 2-3 ay önce saptanabilirdi; gecikmeyle ilgili eleştirilere katılıyorum" diye konuştu.

CHP'nin HDP'yle, İyi Parti ile olduğu gibi bir ittifakının olmadığını ama tabanda ciddi işbirliklerinin gündeme geleceğini savunan Tanrıkulu, "CHP'nin Kürt seçmenlerle buluşmadan İstanbul'u kazanması mümkün değil" dedi ve bu arada yerel düzeyde başkanların yanı sıra belediye meclislerine de dikkat etmek gerektiğine işaret etti.

24 Haziran seçimlerinde CHP adayına oy veren seçmenin kendini aldatılmış hissettiğini, daha sonradan hem partinin hem de cumhurbaşkanı adayının özeleştiri yaptığını dile getiren CHP milletvekili, bununla birlikte "sandıkta protesto" tavrına karşı olduğunu "Yerel seçimler seçmenlerin kendi partilerini cezalandıracağı bir platform değildir" diyerek ortaya koydu.

İktidarın yerel seçimleri beka sorunu olarak göstermesini eleştiren Tanrıkulu, İstanbul ve Ankara da dahil bir dizi önemli şehirde kazanacakları öngörüsünü dile getirdi ve olası seçim hileleriyle ilgili olarak da "Seçim güvenliği yok ama yerel seçimde sandığa sahip çıkma imkanı çok fazla" dedi.

Tanrıkulu şunları söyledi: " Türkiye'deki bu yüksek memnuniyetsizlik ortamından, ekonomideki ve dış politikadaki kötü gidişattan, İstanbul'daki bunca ranttan ve betonlaşmadan biz iktidar çıkaramıyorsak hata seçmende değil bizdedir."
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:00 

Milletvekili, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray ile Yolculuk Yaptı Binali Yıldırım, Marmaray'a Binip Yolcularla Sohbet Etti

İstanbul Havalimanı'na Taşınma Tarihleri Dünyaya Resmen Duyuruldu Erdoğan'ın Fazıl Say Konserine Katılmasına CHP'den İlk Yorum Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 10:08:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakan Aksay Sordu, Sezgin Tanrıkulu Yanıtladı: Bu Kadar Kötü Gidişattan Biz İktidar Çıkaramıyorsak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]