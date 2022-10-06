Moskova 'da ilhak törenleri yapılırken Rus birlikleri Ukrayna 'da ilerleyebiliyor mu?

ABD nükleer silahtan bahseden Putin'i nasıl tehdit etti?

Kaynak: DailyMotion.com

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Moskova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakan Aksay yorumladı: ABD bu kez doğrudan Putin'i tehdit etti - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.