Hakan Aksay yorumladı: ABD bu kez doğrudan Putin'i tehdit etti - Son Dakika
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Hakan Aksay yorumladı: ABD bu kez doğrudan Putin'i tehdit etti

06.10.2022 09:44

ABD nükleer silahtan bahseden Putin'i nasıl tehdit etti?

ABD nükleer silahtan bahseden Putin'i nasıl tehdit etti?

Moskova'da ilhak törenleri yapılırken Rus birlikleri Ukrayna'da ilerleyebiliyor mu?

Doğalgaz hatlarını kim patlattı?

Putin'i destekleyen tek lider Erdoğan mı?

Hakan Aksay yorumladı.

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Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika Güncel Hakan Aksay yorumladı: ABD bu kez doğrudan Putin'i tehdit etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakan Aksay yorumladı: ABD bu kez doğrudan Putin'i tehdit etti - Son Dakika
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