ABD nükleer silahtan bahseden Putin'i nasıl tehdit etti?
Moskova'da ilhak törenleri yapılırken Rus birlikleri Ukrayna'da ilerleyebiliyor mu?
Doğalgaz hatlarını kim patlattı?
Putin'i destekleyen tek lider Erdoğan mı?
Hakan Aksay yorumladı.
Kaynak: DailyMotion.com
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Son Dakika › Güncel › Hakan Aksay yorumladı: ABD bu kez doğrudan Putin'i tehdit etti - Son Dakika
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