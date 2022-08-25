Hakan Aksay yorumladı; Dugin gerçekten Putin'in sağ kolu mu?

Rusya'da Kremlin yanlısı düşünür Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina bombalı saldırıyla öldürüldü. T24 yazarı Hakan Aksay, suikaste ilişkin gelişme ve iddiaları T24 Youtube kanalında yorumladı.

Türkiye medyasın "Putin'in beyni" veya "sağ kolu" olarak nitelendirilen Aleksandr Dugin'in aslında böyle bir sıfatı ve niteliği olmadığını söyleyen Hakan Aksay, Rusya'da Dugin ile yaptığı söyleşileri ve Dugin'in dünya görüşünü anlattı. Aksay, "Bunca yıl içindeki bilgi ve izlenimim de böyle bir şey olmadığı yönünde. Türkiye'de 'lapacı' meslektaşlarımızın bir yerlerden duyduğunu tekrar tekrar üretmesi. Tabi bir de Dugin'in işbirliği yaptığı Vatan Partisi ve çevreleri de bu PR'a katkılarını yaptılar." dedi.

Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'ya yapılan suikaste dair iddiaları anlatan Aksay, kimin yaptığı ile ilgili iddiaların devam ettiğini belirtti. Aksay, "Bu iddialardan bir tanesi Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu olduğu ancak böyle bir örgüt yok. Hiç duymadık. Bu da bir iddia. Saldırıdan 36 saat sonra ise Rusya resmi bir açıklama ile Ukrayna'nın bu suikasti gerçekleştirdiğini iddia etti. Aranan saldırganın Rusya'dan Estonya'ya kaçtığı söyleniyor. Ama bundan da emin değiliz" diye konuştu.

Aksay, suiakstin Türkiye ile de bağlantılı olduğuna dair iddiaları da dile getirerek "Bu çok zorlama" dedi.

Peki Dugina suikasti ne anlama geliyor?

Dugin gerçekten de 'Putin'in sağ kolu' mu?

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Hakan Aksay, yorumladı.