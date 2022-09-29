Hakan Aksay yorumladı; Putin'i kimler neden terk ediyor? - Son Dakika
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Hakan Aksay yorumladı; Putin'i kimler neden terk ediyor?

29.09.2022 10:44

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı'nın Rusya'yı yok etmek istediğini" söyleyerek ülkesinin silahlı kuvvetleri Ukrayna'yı işgal etmeye devam ederken 21 Eylül'de kısmi askeri seferberlik ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı'nın Rusya'yı yok etmek istediğini" söyleyerek ülkesinin silahlı kuvvetleri Ukrayna'yı işgal etmeye devam ederken 21 Eylül'de kısmi askeri seferberlik ilan etti.

Batı'nın Rusya'ya yönelik nükleer tehditlerde bulunduğunu iddia eden Putin, "Bizim karşılık verecek çok silahımız var, blöf yapmıyorum" ifadelerini kullandı.

Peki Kremlin nükleer silah kullanır mı, yoksa blöf mü yapıyor?

Putin'i kimler neden terk ediyor?

Seferberlik ilanı Rusya'yı karıştırdı...

Paniğin ve yurtdışına kaçışların nedeni ne?

Putin 30 Eylül'de nasıl hamle yapacak?

Hakan Aksay yorumladı.

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Kaynak: DailyMotion.com

Vladimir Putin, Eylül, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakan Aksay yorumladı; Putin'i kimler neden terk ediyor? - Son Dakika

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