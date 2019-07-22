Son Dakika Haberleri: Hakan Aksay yorumladı: S-400'ü aldık ve sevindik; ya sonra?
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Hakan Aksay yorumladı: S-400'ü aldık ve sevindik; ya sonra?

1 saat önce

Savunma sistemi S-400'ün Rusya'dan Türkiye'ye gönderilme sürecinin iktidar, muhalefet ve halk arasında gördüğü desteği Gün Olur programında yorumlayan Hakan Aksay, Moskova'nın bu teslimatı bilerek bir siyasi şova dönüştürdüğünü vurguladı.

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Savunma sistemi S-400'ün Rusya'dan Türkiye'ye gönderilme sürecinin iktidar, muhalefet ve halk arasında gördüğü desteği Gün Olur programında yorumlayan Hakan Aksay, Moskova'nın bu teslimatı bilerek bir siyasi şova dönüştürdüğünü vurguladı.
Bu konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "tarihimizin en önemli anlaşması" olarak nitelendirildiğini hatırlatan Aksay, ülke tarihinde ve bu arada Türk-Rus ilişkilerinde imzalanan çok önemli bir dizi anlaşma olduğunun altını çizdi. ve şimdi de Amerikan F-35'ler yerine Rus SU-35 ya da SU-57 jetlerinin alımının gündeme geldiğini söyledi.
Ardından Rus basınında Türkiye aleyhtarı haber ve yorumlardan bazılarını kısaca aktaran Aksay, Moskova'nın Ankara'yı İdlib'deki tutumundan dolayı eleştirdiğini, ayrıca tarafların Doğu Akdeniz, Libya, Kırım ve Acaristan gibi bir dizi konuda birbirlerinden uzak olduğunu anlattı.
Hakan Aksay yorumladı: S-400'ü aldık ve sevindik; ya sonra?
Türkiye, Moskova, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:02 
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