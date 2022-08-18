Hakan Aksay yorumladı: Solun Ukrayna-Rusya savaşı sınavı - Son Dakika
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Hakan Aksay yorumladı: Solun Ukrayna-Rusya savaşı sınavı

18.08.2022 09:45
Hakan Aksay yorumladı: Solun Ukrayna-Rusya savaşı sınavı

Rusya ve Ukrayna arasında, Rusya'nın 24 Şubat'taki saldırıları ile başlayan savaş devam ediyor.

Rusya ve Ukrayna arasında, Rusya'nın 24 Şubat'taki saldırıları ile başlayan savaş devam ediyor.

Her iki ülkeden de binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta, tam olarak kaç kişinin hayatının kaybettiğine dair net bir açıklama yapılmazken, savaş yaşanan yıkımla birlikte birçok krizi de kendisiyle birlikte getirdi.

T24 Youtube kanalında, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı yorumlayan Rusya uzmanı Hakan Aksay yaşanan son gelişmeleri, Avrupa, ABD ve Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi.

Sol-sosyalist kesimlerin hep 'yenildiğini' ifade eden Aksay, Rusya'da geçirdiği yılları da anlatara  "Putin Rusya'sının kazandığı zaferlerle 'sonunda biz de emperyalizme darbe vurduk' diye düşünenler olduğunu da görüyorum. Ama savaş bir futbol maçı gibi tezahürat yapılacak bir şey değildir. Savaş bir yıkımdır, cinnnet halidir. Onun için de 'ama-fakat' demeden, savaşa karşı çıkıyorum denilmeli" diye konuştu.

Türkiye'deki Putin taraftarları neden Batı'ya karşı Rusya'nın yanında?

Rusya-Ukrayna savaşında "kim haklı, kim haksız?" tartışmaları daha da büyüyecek mi?

Siyaset sahnesindeki hamleler mi önemli, insan hayatındaki sonuçlar mı?

Rusya uzmanı Hakan Aksay, Ukrayna-Rusya savaşına dair gelişmeleri T24 Youtube kanalında yorumladı.

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Kaynak: DailyMotion.com

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakan Aksay yorumladı: Solun Ukrayna-Rusya savaşı sınavı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakan Aksay yorumladı: Solun Ukrayna-Rusya savaşı sınavı - Son Dakika
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