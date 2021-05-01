Hakan Altun'dan mesaj var
01.05.2021 16:54
UZUN BİR SÜRE DİNLENMEK GEREKECEKSos medya hesabından zafer işareti yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Hakan Altun altına bu notu düştü: Herkese merhabalar ¦?¦?¦?21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun...
UZUN BİR SÜRE DİNLENMEK GEREKECEK
Sos medya hesabından zafer işareti yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Hakan Altun altına bu notu düştü:
Herkese merhabalar ¦?¦?¦?
21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım. Hastalığım sürecinde benimle yakından ilgilenen sağlık çalışanları ve personeline ilgileri, güler yüzleri ve enerjilerine sonsuz teşekkürler ederim. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah.
Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi??????
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