Hakan Altun'dan yalnızlara nasihat
6 saat önce
Sahnede yaklaşık 2 buçuk saat kalan şarkıcı, dillere dolanan şarkılarını seslendirdi.
Sahnede yaklaşık 2 buçuk saat kalan şarkıcı, dillere dolanan şarkılarını seslendirdi. Altun, "Aşk Lütfen Gel" eserini söylemeden önce yalnızlara nasihat verdi: "Şimdi yanlız olanlar da bu söyleyeceğim şarkıya eşlik etsinler. Ne de olsa bir şeyi kırk kez söylersen olurmuş."
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:34
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