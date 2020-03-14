Hakan Altun'dan yalnızlara nasihat

Sahnede yaklaşık 2 buçuk saat kalan şarkıcı, dillere dolanan şarkılarını seslendirdi. Altun, "Aşk Lütfen Gel" eserini söylemeden önce yalnızlara nasihat verdi: "Şimdi yanlız olanlar da bu söyleyeceğim şarkıya eşlik etsinler. Ne de olsa bir şeyi kırk kez söylersen olurmuş."