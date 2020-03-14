Hakan Altun'dan yalnızlara nasihat - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hakan Altun'dan yalnızlara nasihat - Son Dakika Magazin

Hakan Altun'dan yalnızlara nasihat

6 saat önce

Sahnede yaklaşık 2 buçuk saat kalan şarkıcı, dillere dolanan şarkılarını seslendirdi.

Hakan Altun'dan yalnızlara nasihat, System.String[]

Sahnede yaklaşık 2 buçuk saat kalan şarkıcı, dillere dolanan şarkılarını seslendirdi. Altun, "Aşk Lütfen Gel" eserini söylemeden önce yalnızlara nasihat verdi: "Şimdi yanlız olanlar da bu söyleyeceğim şarkıya eşlik etsinler. Ne de olsa bir şeyi kırk kez söylersen olurmuş."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:34 
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