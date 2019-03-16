Son Dakika Haberleri: Hakan Altun, Önce Hüzünlendirdi Sonra Coşturdu

Hakan Altun, Önce Hüzünlendirdi Sonra Coşturdu

1 saat önce

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Hakan Altun, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Hakan Altun, Önce Hüzünlendirdi Sonra Coşturdu, System.String[]
BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Hakan Altun, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Arabesk müzik şarkıcısı Hakan Altun, dün gece Jolly Joker Bursa sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. 'Bir Telefon' adlı klasikleşen şarkısıyla birlikte dinleyenlerini selamlayan Altun, 2,5 saat sahnede kaldı. Mekanı tamamen dolduran yaklaşık bin 500 kişiye birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Altun, konserinde kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Hakan Altun'un söylediği aşk şarkılarıyla hüzünlenen hayranları, ardından hareketli parçalarla doyasıya eğlendi. 'Ankara'nın Bağları' şarkısıyla sahnede oynayan Hakan Altun, performansıyla dinleyicilerden tam not aldı. Sahnede orkestrası ile birlikte kaşık havası da oynayan Hakan Altun, "Bu geceki performansımızı bizi ilk defa dinleyemeye gelen arkadaşlarımıza ithaf ediyoruz" dedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:37 Kaynak: DHA

Kültür Sanat
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