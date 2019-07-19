Hakan Arıkan İstikbal Mobilya Kayserispor'da
2 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, kaleci Hakan Arıkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:03 Kaynak: DHA
, kaleci Hakan Arıkan
ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, kaval kemiği kıralan kaleci Eray İşcan
'ın yerine eski oyunculardan Hakan Arıkan'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Hakan Arıkan ile yapılan sağlık kontrolünün ardından 1 yıllık sözleşme imzalandı. Sözleşmenin hem futbolcumuza hem de Kayserisporumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. Tecrübeli file bekçisi geçen sezon Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Toto 1'inci Lig'de Gençlerbirliği
formasıyla 21 maça çıkmıştı.
Celta Vigo'dan sürpriz Emre Mor açıklaması Trabzonspor yeni sezon formasını tanıttı! Bursaspor, Fenerbahçe maçına hacizden geri aldığı otobüsle gitti Victor Valdes, Barcelona U19 takımının yeni teknik direktörü oldu