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Hakan Arıkan İstikbal Mobilya Kayserispor'da

2 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, kaleci Hakan Arıkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hakan Arıkan İstikbal Mobilya Kayserispor'da, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, kaleci Hakan Arıkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, kaval kemiği kıralan kaleci Eray İşcan'ın yerine eski oyunculardan Hakan Arıkan'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Hakan Arıkan ile yapılan sağlık kontrolünün ardından 1 yıllık sözleşme imzalandı. Sözleşmenin hem futbolcumuza hem de Kayserisporumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. Tecrübeli file bekçisi geçen sezon Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto 1'inci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 21 maça çıkmıştı.


İstikbal Mobilya, Hakan Arıkan, Kayserispor, Eray İşcan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:03 Kaynak: DHA
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