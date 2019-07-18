Hakan Arıkan kampa katıldı
3 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna kattığı kaleci Hakan Arıkan Avusturya kampına katıldı.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:41 Kaynak: İHA
kadrosuna kattığı kaleci Hakan Arıkan Avusturya
kampına katıldı.
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, Eray İşcan
'ın sakatlanmasından sonra kaleye takviye yaptı. Geçen sezon Gençlerbirliği
ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli kaleci Hakan Arıkan yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'ye gelen Hakan Arıkan sağlık kontrollünden geçtikten sonra takıma katılmak için Avusturya'ya gitti.
Bugün sabah yapılan antrenmanda takımla ilk çalışmasını gerçekleştiren Hakan Arıkan, yeni sezondan umutlu. - KAYSERİ
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