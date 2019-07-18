Son Dakika Haberleri: Hakan Arıkan kampa katıldı
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Hakan Arıkan kampa katıldı

3 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna kattığı kaleci Hakan Arıkan Avusturya kampına katıldı.

Hakan Arıkan kampa katıldı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna kattığı kaleci Hakan Arıkan Avusturya kampına katıldı.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, Eray İşcan'ın sakatlanmasından sonra kaleye takviye yaptı. Geçen sezon Gençlerbirliği ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli kaleci Hakan Arıkan yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'ye gelen Hakan Arıkan sağlık kontrollünden geçtikten sonra takıma katılmak için Avusturya'ya gitti.

Bugün sabah yapılan antrenmanda takımla ilk çalışmasını gerçekleştiren Hakan Arıkan, yeni sezondan umutlu. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Hakan Arıkan, Kayserispor, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:41 Kaynak: İHA
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