Hakan Arslan ligdeki 5. golünü attı - Son Dakika

Hakan Arslan ligdeki 5. golünü attı

DG Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezon beşinci kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezon beşinci kez rakip fileleri havalandırdı. Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor'da kaptan Hakan Arslan rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 42. dakikasında sahneye çıkan Hakan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Kaptan Arslan böylece bu sezonki beşinci golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Arslan, attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşadı. (Oğuzhan Sarzep/İHA)

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