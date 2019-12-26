Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolculardan Hakan Arslan, Göztepe maçının kendileri için final niteliği taşıdığını belirterek, şampiyonluk sorusuna ise, "Neden olmasın" şeklinde cevap verdi.



Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanı tamamladı. İdmana sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira katılmadı.



"Bizim için tam bir final maçı olacak"



Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, hafta sonu Göztepe ile oynayacakları maça galibiyet parolası ile çıkacaklarını söyledi. Arslan, "Göztepe maçı son hafta, oynayacağımız son karşılaşma. Bizim için tam bir final maçı olacak. Kendi saha ve seyircimiz önünde avantajımızı kullanacağız. Çünkü son haftalarda müthiş bir taraftar desteğini arkamıza aldık. Bu da takıma olumlu yönde yansıdı. Bunun avantajını kullanıp mutlak 3 puanla çıkmayı düşünüyoruz. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum, çok iyi noktaya geldik. Bizim açımızdan sezonun ilk devre anlamında taçlandırma maçı olacak. Buna bu şekilde bakıyoruz. 3 puanı da alıp iyi bir şekilde ikinci yarıya odaklanacağız" dedi.



"Bütün oyuncular çıkış yakaladı"



İlk yarıdaki bireysel performansını değerlendiren 31 yaşındaki futbolcu, "Benim adıma iyi bir ilk yarı geçti. Tüm takımın olumlu etkisi, olumlu performans olmasına sebep oldu. Bütün oyuncularımız çıkış yakaladı. Birey birey bakıldığı zaman zaten oyuncuların performansı takımada yansıdı. Bu da başarıyı getirdi. Bizim takım açısından 2-3 kişi ön plana çıktı diye değil, tüm takım ön plana çıktı. Zaman zaman ben çıktım, Mert Hakan, Emre Kılınç, Yatabare son maçta çıktı. Kone çıkıyor. Oynayan oynamayan, sonradan giren Erdoğan Yeşilyurt, bunlar da takıma olumlu katkı sağladı. Bizim açımızdan bütün takımın bu sezon göstermiş olduğu performans üst seviyede" diye konuştu.



"Bunu başarabiliriz"



Arslan, şampiyonluk hedefleriyle ilgili soru üzerine ise şunları söyledi:



"Esasında biz sezona başlarken üst sıralarda bitireceğiz diye hep kendi kendimizi motive ediyorduk. Zaten Rıza hocanın takımları sürekli ilk 6'nın içerisinde olur. Bu bilinçle hazırlanıyorduk. Beynimizin bir köşesinde bu vardı ama ilerleyen haftalarda seri galibiyetler geldiği zaman 'neden olmasın' düşüncesine girdik. Öncelikle bizim inanmamız lazım. Daha sonra taraftarımızı inandırmamız lazımdı. Öncelikle kendimiz inandık. Seri galibiyetleri yakaladık. 'Neden olmasın' sorusu geldi akıllara. Taraftarımızın, yönetimimizin ve kamuoyunun desteğini alınca bu denli bu düşünce oluştu. Aslında her şey bir biri arkasına sıralı geldi. Şu anda da iyi bir avantaj yakaladık. Olabilir, şampiyonluk hedefimiz. İkinci yarı artık çok zorlu geçecek, neyin ne göstereceği belli olmaz ama bu maçı kazandığımız takdirde puan olarak da avantajlı gireceğimiz için artık farklı şeyler konuşuluyor olabilir. Biz de tabii bunu düşünüyoruz. Bunu başarabiliriz. Daha önceden Bursaspor bunu başardı. Biz de neden olmasın diye zaten düşünüyoruz. Çünkü herkesin bir hedefi var. Oynayan oynamayan herkesin hedefi var. Milli takımı hedefleyen oyuncular var. Yurt dışında oynamak isteyenler var. Bu da ister istemez başarıyı yükseltiyor. Bundan dolayı bu sezon üst sıralarda olacağımızdan eminim. Şampiyonluk için de bekleyeceğiz ve göreceğiz."



Minik öğrencilerden moral ziyareti



Diğer yandan antrenman öncesi Sivas İhsan Katurman Anaokulu öğrencileri Sivasspor'a moral ziyaretinde bulundu. İdman öncesi Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla bir araya gelen minik öğrenciler, futbolculara sevgi seli gösterdiler. Çalımbay'a çiçek takdim eden öğrenciler idman esnasında ise Sivasspor'a destek tezahüratı yaptılar. - SİVAS