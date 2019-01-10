Hakan Aslantaş Kayserispor Kampında
1 saat önce
Bir dönem Kayserispor forması giyen futbolcu Hakan Aslantaş, Sarı-Kırmızılı takımın kampını ziyaret etti.
Bir dönem Kayserispor
forması giyen futbolcu Hakan Aslantaş
, Sarı-Kırmızılı takımın kampını ziyaret etti.
2016-2017 sezonunda Kayserispor forması giyen bu sezon da TFF
1.Lig takımlarından Eskişehirspor
ile antrenmanlarına devam eden Hakan Aslantaş, kamp çalışmalarını Antalya
'da sürdüren Kayserispor'un kampını ziyaret etti.
Eski takımı Kayserispor'un kampında sarı kırmızılı futbolcular ile bir araya gelerek sohbet eden Hakan Aslantaş, ligin ikinci yarısında da başarı dileklerinde bulundu.
Kayserispor kaptanları Umut Bulut
, Deniz Türüç
, Şamil Çinaz
ve yardımcı antrenör Ceyhun
Eriş ile sohbet gerçekleşen Hakan Aslantaş eski günleri yad ettiler. Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette hem Hakan Aslantaş hem de Kayserispor'lu futbolcuların keyfi yerindeydi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:44 Kaynak: İHA
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