Hakan Ateş: DenizBank görüşmeleri tamamlandı
40 dakika önce
DenizBank'ın satışıyla ilgili görüşmelerin sona erdiğini bildiren Genel Müdür Hakan Ateş, bundan sonraki sürecin düzenleyicilerde olduğunu söyledi.
DenizBank'ın satışıyla ilgili görüşmelerin sona erdiğini bildiren Genel Müdür Hakan Ateş, bundan sonraki sürecin düzenleyicilerde olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:14
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