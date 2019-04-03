Son Dakika Haberleri: Hakan Ateş: DenizBank görüşmeleri tamamlandı

Hakan Ateş: DenizBank görüşmeleri tamamlandı

40 dakika önce

DenizBank'ın satışıyla ilgili görüşmelerin sona erdiğini bildiren Genel Müdür Hakan Ateş, bundan sonraki sürecin düzenleyicilerde olduğunu söyledi.

Hakan Ateş: DenizBank görüşmeleri tamamlandı, System.String[]
DenizBank'ın satışıyla ilgili görüşmelerin sona erdiğini bildiren Genel Müdür Hakan Ateş, bundan sonraki sürecin düzenleyicilerde olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:14 

CEO, Hakan Ateş, Ekonomi
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