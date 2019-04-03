Hakan Ateş: DenizBank görüşmeleri tamamlandı

DenizBank'ın satışıyla ilgili görüşmelerin sona erdiğini bildiren Genel Müdür Hakan Ateş, bundan sonraki sürecin düzenleyicilerde olduğunu söyledi.

DenizBank'ın satışıyla ilgili görüşmelerin sona erdiğini bildiren Genel Müdür Hakan Ateş, bundan sonraki sürecin düzenleyicilerde olduğunu söyledi.

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