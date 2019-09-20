Hakan Ateş: "Tarımın ne kadar büyük öneme sahip olduğunu idrak ettik"

Van Ticaret Sanayi Odası (Van TSO) ile DenizBank işbirliğiyle "Ekonomi ve Finans Değerlendirme" toplantısı yapıldı.



Van TSO Tuşba Salonu'nda DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş'in katılımıyla düzenlenen "Ekonomi ve Finans Değerlendirme" toplantısında, finansmana erişim konusunda yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.



Toplantıda bir konuşma yapan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, tarıma dayalı hizmetleri kendilerine vazife addettiklerini belirtti. Şube açılışı için Van'ın Başkale ilçesinde coşkuyla karşılandığını ifade eden Grup Başkanı Ateş, "Burada samimi bir heyecanla bulunuyoruz. Yapılacak işleri görünce de heyecanımız bir kat daha artıyor. Sorumluluğumuz var, ama bunun üstesinden gelecek gücümüz de var. Sadece DenizBank olarak değil bütün bankacılar olarak daha önce tarıma sırtını dönmüş bir sektördük. Ancak 2002 yılında Tarişbank'ı satın alana kadar. Nüfusumuzun ve çalışan iş gücümüzün 3'te biri olan ve hepimizin kökeninde genç cumhuriyetin evlatları olarak tarımı keşfettik. Tarımın ne kadar büyük öneme sahip olduğunu DenizBank olarak idrak ettik" dedi.



Van Vali Vekili Faruk Bülent Baygüven ise sorunların ve aynı zamanda sorunların çözümünün de belli olduğunu söyledi. Sorunların çözümü noktasında herkesin elinden geleni yapması gerektiğine dikkat çeken Vali Vekili Baygüven, özellikle genç nüfusun istihdamı konusunda kalıcı çözümlerin üretilmesi gerektiğini kaydetti.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin birçok kentinin batıya göre finansmana erişim konusunda ciddi zorluklarla karşılaştığına vurgu yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da, "Çok sık olarak bankaların genel müdürlerini Van'da misafir edemiyoruz. Hazır genel müdürümüz buradayken finansmana erişim konusunda yaşadığımız sorunları ifade etmek istiyorum. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar çerçevesinde bankların faiz oranlarını yükseltmeleri, kredi kullanımı konusunda ipoteklere yönelik yapılan düşük değerli ekspertizler ve şube yetkisinde olan kredi kullanım oranlarının düşük olması, yaşadığımız temel sorunlardır. Bu çerçevede, ekspertiz işlemlerinin gerçek değerler üzerinde yapılması ve kredi işlemlerinde şube yetkilerinin artırılmasını özelikle DenizBank'tan başlamak suretiyle diğer finans mekanizmalarına da eriştirmek konusunda bir duyarlılığa duyduğumuz ihtiyacı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.



Düzenlenen toplantı, soru-cevap bölümünün ardından son buldu. Toplantıya, Van Vali Vekili Faruk Bülent Baygüven, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - VAN