Son Dakika Haberleri: Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne atandı
Son Dakika Ekonomi Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne atandı

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne atandı

48 dakika önce

Bakan Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını açıkladı.

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne atandı, System.String[]

Bakan Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını açıkladı.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olduğunu açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BİST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.


Aynı dakikalarda Borsa İstanbul resmi twitter sayfasından da


"Bugün gerçekleştirilen Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Toplantısında, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Hakan Atilla seçildi" açıklaması paylaşıldı. - İSTANBUL

Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:31 Kaynak: İHA
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