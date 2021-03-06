Hakan Atilla'dan 'istifa' iddialarına yanıt: O yönde bir karar alırsam Borsa resmi bilgilendirme yapar - Son Dakika

Hakan Atilla'dan 'istifa' iddialarına yanıt: O yönde bir karar alırsam Borsa resmi bilgilendirme yapar

06.03.2021 00:28

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Atilla, "İzne ayrıldım. İddialara cevap vermek anlamlı değil, o yönde bir karar alırsam Borsa resmi bilgilendirme yapar elbette" cevabını verdi.

ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönen ve ardından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine başlayan Hakan Atilla'nın bu ay sonunda istifa edeceği öne sürüldü. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, izne ayrılan Atilla'nın 26 Mart'ta yapılacak yıllık toplantıdan sonra istifa edeceğini iddia etti. Bu iddialar sonrası Hakan Atilla açıklama yaptı.

"İZNE AYRILDIM DAVA İLE ALAKASI YOK"

Oda TV'ye konuşan Hakan Atilla, izne ayrıldığını belirterek, "İzin kararı şahsıma ait, dava veya başka konularla alakası yok" dedi.

"İSTİFA KARARI ALIRSAN RESMİ AÇIKLAMA YAPILIR"

İstifa iddiasının sorulması üzerine de Hakan Atilla, "İddialara cevap vermek anlamlı değil, o yönde bir karar alırsam Borsa resmi bilgilendirme yapar elbette" cevabını verdi.

Hakan Atilla'dan 'istifa' iddialarına yanıt: O yönde bir karar alırsam borsa resmi bilgilendirme yapar
Hakan Atilla

BORSA İSTANBUL'UN BAŞINA EKİM 2019'DA ATANMIŞTI

Atilla, Ekim 2019'da eski Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Borsa İstanbul Genel Müdürü görevine atanmıştı. Atilla, Halkbank davası yüzünden ABD'de 32 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 28 ay tutuklu kalmasını ardından Türkiye'ye dönmüştü.

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanlıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Hakan Atilla, 24 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye'ye iade edilerek ülkeye döndü.

Hakan Atilla'dan 'istifa' iddialarına yanıt: O yönde bir karar alırsam Borsa resmi bilgilendirme yapar

Borsa İstanbul, Halkbank, İstifa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hakan Atilla'dan 'istifa' iddialarına yanıt: O yönde bir karar alırsam Borsa resmi bilgilendirme yapar - Son Dakika Ekonomi


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