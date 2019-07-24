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Hakan Atilla, İstanbul'da

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Halk Bankası'nın eski Genel Müdürü Hakan Atilla, İstanbul'a geldi.

Hakan Atilla, İstanbul'da, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Halk Bankası'nın eski Genel Müdürü Hakan Atilla, İstanbul'a geldi. Hakan Atilla'yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, VIP Salonu çıkışında yaptığı kısa açıklamada, Hakan Atilla'ya atıfta bulunarak, "Bu ülkenin bireyi olmaktan gurur duyduk" dedi.

Türk Hava Yolları'nın TK 2 sefer sayılı New York uçağı ile İstanbul'a gelen Hakan Atilla'yı ailesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve ailesi karşıladı. Uçağın altından, VIP aracıyla alınan Atilla'ya ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı 2 göç idaresi görevlisinin refakat ettiği de öğrenildi. Atilla, VIP salonunda Bakan Albayrak ve Ulaştırma Bakanı Turhan ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına görünmeden limandan ayrıldı.

VIP salon çıkışı aracına binen Bakan Albayrak gazetelerine kısa bir açıklama yaptı. Albayrak, "Allah hayırlı mübarek eylesin. Hakan kardeşimiz sağ salim ülkemize geldi. Güzel bir tatil yapacak dinlenecek. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel güçlü evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne kadar güzel anne babalar olduğuna bir kez daha şahit olduk. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duyduk. Allah hepsinden razı olsun" dedi. - İSTANBUL
Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Hakan Atilla, Halk Bankası, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:41 Kaynak: İHA
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