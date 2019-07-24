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Hakan Atilla İstanbul'da

1 saat önce

Hakan Atilla İstanbul'da -Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan Atilla'yı Havalimanı'nda karşıladı Albayrak: "Bu ülkenin bireyi olmaktan gurur duyduk" İSTANBUL - Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen...

Hakan Atilla İstanbul'da
-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan Atilla'yı Havalimanı'nda karşıladı
Albayrak: "Bu ülkenin bireyi olmaktan gurur duyduk" İSTANBUL - Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Halk Bankası'nın eski Genel Müdürü Hakan Atilla, İstanbul'a geldi. Hakan Atilla'yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak VIP Salonu çıkışı yaptığı kısa açıklamada, Hakan Atilla'ya atıfta bulunarak, "Bu ülkenin bireyi olmaktan gurur duyduk" dedi.
Türk Hava Yolları'nın TK 2 sefer sayılı New York uçağı ile İstanbul'a gelen Hakan Atilla'yı ailesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve ailesi karşıladı. Uçağın altından VIP aracıyla alınan Atilla'ya ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı 2 göç idaresi görevlisinin refakat ettiği de öğrenildi. Atilla, VIP salonunda Bakan Albayrak ve Ulaştırma Bakanı Turhan ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına görünmeden liman ayrıldı.
Hakan Atilla İstanbul'da
Mehmet Hakan Atilla, Mehmet Cahit Turhan, Berat Albayrak, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:33 Kaynak: İHA
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