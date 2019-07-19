Son Dakika Haberleri: Hakan Atilla'nın bugün tahliye edilmesi bekleniyor
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Hakan Atilla'nın bugün tahliye edilmesi bekleniyor

2 saat önce

Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın bugün cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.

Hakan Atilla'nın bugün tahliye edilmesi bekleniyor, System.String[]
Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın bugün cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.
Mehmet Hakan Atilla, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:47 
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