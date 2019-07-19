Hakan Atilla'nın bugün tahliye edilmesi bekleniyor
2 saat önce
Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın bugün cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.
Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla
'nın bugün cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:47
ABD'de Rıza Sarraf davasında yargılanıp tutuklanan Hakan Atilla tahliye oluyor BMW'de CEO'luk görevine Oliver Zipse atandı Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi