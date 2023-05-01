Hakan Atilla'nın pasaportuna el konuldu

ESKİ Halk Bank Genel Müdürü Hakan Atilla, ailesiyle yurt dışına çıkmak isterken polis ekiplerince pasaportuna el konuldu. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Atilla, pasaportuyla birlikte polis noktasına götürüldü. Atilla, yurt dışı çıkış yasağı tebliğ edildikten sonra serbest bırakıldı.

Hakan Atilla, sabah saatlerinde ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na gitti. Buradan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek isteyen Atilla, pasaportu kontrolünden geçerken hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu fark edildi. Polis ekipleri, Atilla'yı pasaportuyla birlikte havalimanı içindeki polis merkezine götürdü. Burada Atilla'ya hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı kararı tebliğ edildi. Atilla daha sonra serbest bırakıldı.