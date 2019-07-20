Son Dakika Haberleri: Hakan Atilla'nın tahliyesinde yeni gelişme
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Hakan Atilla'nın tahliyesinde yeni gelişme

1 saat önce

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın Türkiye'ye iade işlemleri için Pennsylvania eyaletindeki gözaltı merkezi York County Prison'a transfer edildiği bilgisini paylaştı.

Hakan Atilla'nın tahliyesinde yeni gelişme , System.String[]
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın Türkiye'ye iade işlemleri için Pennsylvania eyaletindeki gözaltı merkezi York County Prison'a transfer edildiği bilgisini paylaştı.
Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Hakan Atilla, Halk Bankası, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:47 
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