Son Dakika Haberleri: Hakan Atilla'nın temyiz duruşması ekimde yapılacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Hakan Atilla'nın temyiz duruşması ekimde yapılacak

1 saat önce

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Halil Uzun, "Temyiz aşamasında bulunan yargı süreci devam ediyor ve müvekkilim temyiz mahkemesinin mahkumiyet hükmünü bozacağı ümidini taşıyor.

Hakan Atilla'nın temyiz duruşması ekimde yapılacak, System.String[]
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Halil Uzun, "Temyiz aşamasında bulunan yargı süreci devam ediyor ve müvekkilim temyiz mahkemesinin mahkumiyet hükmünü bozacağı ümidini taşıyor." dedi.
Mehmet Hakan Atilla, Halk Bankası, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar soruşturmasında dikkat çeken Hakan Atilla detayı Hakan Atilla'nın temyiz duruşması ekimde yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 4 Bakanlıktaki kritik atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 10:37:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakan Atilla'nın temyiz duruşması ekimde yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]