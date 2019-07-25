Hakan Atilla'nın temyiz duruşması ekimde yapılacak
1 saat önce
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Halil Uzun, "Temyiz aşamasında bulunan yargı süreci devam ediyor ve müvekkilim temyiz mahkemesinin mahkumiyet hükmünü bozacağı ümidini taşıyor.
Eski Halk Bankası
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla
'nın avukatı Halil Uzun
, "Temyiz aşamasında bulunan yargı süreci devam ediyor ve müvekkilim temyiz mahkemesinin mahkumiyet hükmünü bozacağı ümidini taşıyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:07
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