Hakan Atilla, temyiz başvurusunda davanın reddini istedi
57 dakika önce
ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, hakkındaki davanın temyiz mahkemesince reddini talep etti.
ABD
'deki İran
yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, hakkındaki davanın temyiz mahkemesince reddini talep etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:45
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