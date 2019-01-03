Son Dakika Haberleri: Hakan Atilla, temyiz başvurusunda davanın reddini istedi

Hakan Atilla, temyiz başvurusunda davanın reddini istedi

57 dakika önce

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, hakkındaki davanın temyiz mahkemesince reddini talep etti.

Hakan Atilla, temyiz başvurusunda davanın reddini istedi, System.String[]
ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, hakkındaki davanın temyiz mahkemesince reddini talep etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:45 

Ekonomi
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